22:05
5 лют 2018
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА У СИРІЇ САНКЦІЇ НОВИНИ ПОЛЬЩІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Плани Путіна на майбутнє. Недопереворот в Москві
Вєсті Кремля
19:08, 3 лютого
Вєсті. UA. Дорогі забаганки українського радикала. Нова поява соратників Віктора Легітимного
Вєсті.UA
20:53, сьогодні
Як у Херсоні створили справжню приватну армію: розслідування журналістів
ЦРУ
09:07, 31 січня
Чому український олігархат навмисне звертається до британських судів
Підсумки дна
14:00, 31 грудня 2017
Згадати Все. Як зароджувалось FM-радіо
Згадати все
19:51, сьогодні
Телеканал новин 24 Новини Новини України
НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА У СИРІЇ САНКЦІЇ НОВИНИ ПОЛЬЩІ

Уночі на українців чекають люті морози

19:53, сьогодні 2945 Читать новость на русском
Уночі на Україну сунуть люті морози
Уночі на Україну сунуть люті морози / Соцмережі

Уночі проти 6 лютого мінімальна температура в Україні становитиме -18 градусів – здебільшого морозяна погода спостерігатиметься у кількох західних областях.

Так, за інформацією Українського гідрометцентру, температура до 18 градусів морозу очікується в деяких районах північних і західних областей.

Читайте також: Коли в Україну повернеться тепло: прогноз від синоптика

Зокрема, досить холодно буде на Львівщині, Рівненщині, Волині, Житомирщині – тут очікується температура у -16 градусів.

Дещо теплішою погода прогнозується на Тернопільщині (тут температура опуститься до 15 градусів морозу), Хмельниччині, Сумщині (-14 градусів), Прикарпатті, Чернігівщині (-13 градусів), Буковині, Харківщині (-12 градусів) і Київщині (-11 градусів).

Також холодно та морозяно буде на Вінниччині, Полтавщині та Луганщині – у цих областях уночі проти 6 лютого очікується до -10 градусів.

Детальніше про прогноз погоди на день 6 лютого читайте тут.

Теги: Новини України Негода в Україні Погода Люті морози
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Самі не вдома: чому масова еміграція українців стає загрозливою
сьогодні, 22:02 Самі не вдома: чому масова еміграція українців стає загрозливою
Наталія Лебідь 40
Революция в раю: почему на Мальдивах люди устроили свой Майдан
сьогодні, 20:00 Революция в раю: почему на Мальдивах люди устроили свой Майдан
Іван Яковина 763
210 відтінків Путіна: чи стримають Росію чорні
сьогодні, 19:01 210 відтінків Путіна: чи стримають Росію чорні "кремлівські списки"?
Інна Жолобович 624
Перемогти Путіна: що змінити в українській армії аби відбити черговий напад Росії
сьогодні, 18:01 Перемогти Путіна: що змінити в українській армії аби відбити черговий напад Росії
1536
Миф или реальность: как стать героем в современном мире
сьогодні, 17:01 Миф или реальность: как стать героем в современном мире
Катерина Петренко 428
З’явилось нове відео аварії у Харкові: ДТП видно крупним планом (18+)
 19 жовтня 2017 , 11:54
Смертельна ДТП у Харкові: журналістка розбила усі аргументи на захист Зайцевої
21 жовтня 2017 , 19:11
Через падіння курсу гривні в Україні стрімко почали рости ціни на продукти
 3 жовтня 2017 , 12:47
Бойовики Кремля напали з ножами на проукраїнського активіста у Петербурзі
30 грудня 2017 , 00:09
Hyundai Santa Fe: потужність у дії
 23 листопада 2017 , 19:00
Чим може здивувати Suzuki SX4?
 27 листопада 2017 , 08:00
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук