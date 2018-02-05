Уночі на українців чекають люті морози

Уночі проти 6 лютого мінімальна температура в Україні становитиме -18 градусів – здебільшого морозяна погода спостерігатиметься у кількох західних областях.

Так, за інформацією Українського гідрометцентру, температура до 18 градусів морозу очікується в деяких районах північних і західних областей.

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Зокрема, досить холодно буде на Львівщині, Рівненщині, Волині, Житомирщині – тут очікується температура у -16 градусів.

Дещо теплішою погода прогнозується на Тернопільщині (тут температура опуститься до 15 градусів морозу), Хмельниччині, Сумщині (-14 градусів), Прикарпатті, Чернігівщині (-13 градусів), Буковині, Харківщині (-12 градусів) і Київщині (-11 градусів).

Також холодно та морозяно буде на Вінниччині, Полтавщині та Луганщині – у цих областях уночі проти 6 лютого очікується до -10 градусів.

Детальніше про прогноз погоди на день 6 лютого читайте тут.