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ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛІНАРЕС ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ
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ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛІНАРЕС ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

УПА та Червона Армія: чи готові примиритись українці, які воювали проти Гітлера в різних таборах

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Віра Хорошавіна і Григорій Гідей під час Другої світової воювали проти спільного ворога – Гітлера. Разом з тим, один одного вважали ворогами. Бо жінка воювала в Червоній Армії, а чоловік – у лавах УПА. Червоноармійці називали упівців посібниками нацистів, а ті їх, у свою чергу, – прислужниками Кремля.

Житомирянку Віру Хорошавіну забрали на фронт у 17 років. Її молодість пройшла під обстрілами та холодних землянках. Вона служила у військах протиповітряної оборони – підносила 16-кілограмові снаряди для гармат. Вже у першому бою отримала контузію.

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"Жили ми в землянках, потрібно було шинелькою вкриватися. А коли були великі нальоти, нам віддавали указ кидати все і бігти до кожної батареї, аби подавати снаряди. Так прямою наводкою били по літаках", – згадує учасниця війни. 

Віра Григорівна розповіла, що половина родичів та своя бригада до закінчення війни не дожили. Зокрема, на війні жінка втратила брата, а сама отримала важке поранення.

Григорій Гідей – ветеран УПА. В лави повстанців вступив одразу по створенню армії. Але оскільки був підлітком, йому доручили бути зв'язковим. Він передавав відомості від одного підрозділу іншому, попереджав про небезпеку. Доводилося передавати інформацію і на конспіративну хату Шухевича в Білогорщі, за якою пильно слідкували "кадебісти".

Воїни УПА
Воїни УПА

Війна для молодого повстанця закінчилась лише у 1950-ому році, коли потрапив до рук радянської влади. Вирок у 25 років сприйняв по-філософськи. 

Мені говорять: "Ваше последнее слово". А я: "Ви мені пришиваєте зраду батьківщини. А я – українець, і України я не зрадив. По-друге, ваш суд – суд Лінча. Тоді суддя до прокурора каже: "Правильно мы его засудили",
– розповів розвідник УПА.

На Воркуті чоловік познайомився із майбутньою дружиною Римою. Російськомовна українка повністю перейшла на рідну мову і поділяє погляди чоловіка. Подружжя впевнене, що з червоноармійцями можна примиритися, якщо ті хочуть, як і вони, незалежності для України.

Я готовий примиритись, хай вони і були воїнами Радянської Армії, але в душі лишились українцями,
– сказав Гідей.

У цих людей різні долі, але об'єднує їх Друга світова війна. Вірі Григорівні про примирення з упівцями говорити важко. Поки вона не може подолати стереотипи. У той час пан Григорій зла на тих, хто воював проти нього, не тримає. Адже по суті – і червоноармійці, і повстанці воювали проти спільного ворога – нацистської Німеччини. 

Теги: Новини України Історія День Перемоги СРСР УПА
Джерело: 24 Канал
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