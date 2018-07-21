UPark Festival 2018: розклад програми грандіозного фестивалю у Києві

UPark Festival 2018 відбудеться у Києві 25 і 26 липня на стадіоні "Динамо" імені Лобановського. Хто буде виступати на фестивалі та детальний розклад програми – читайте в матеріалі.

За два дні на UPark Festival 2018 виступлять найкращі музиканти Британії, Швеції, Ісландії та України. З моменту анонсу фестивалю його одразу охрестили "фестивалем європейського рівня". Ще б пак! З такими-то зірками на афіші!

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UPark – це, перш за все, музика. Тут свої нові альбоми та найкращі хіти представлять музиканти, яких сміливо можна віднести до найактуальніших артистів сучасності, а декого з них навіть і до культових. Крім музичних виступів на UPark Festival ви знайдете: тематичні фотозони, майданчики з розвагами, зону для відпочинку та величезний фудкорт. Для цього відведено цілий стадіон.



UPark Festival 2018: розклад програми

Хто виступить на UPark Festival 2018

25 липня заплановані виступи:

- Gorillaz:

- Каleo:

- Tove Lo:

- YUKO.



UPark Festival 2018: розклад програми на 25 липня

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26 липня заплановані виступи:

- Massive Attack;

- Bonobo;

- Young Fathers;

- ONUKA.



UPark Festival 2018: розклад програми на 26 липня

Де купити квитки і скільки вони коштують? Існують кілька видів квитків, які мають певний набір послуг.

Fan — квиток надасть вам можливість перебувати у головній фестивальній зоні, але не дасть доступу на трибуни. Рекомендовано затятим фестивальникам! Ціна: на 25 липня – 1 599 гривень, на 26 липня – 1598 гривень, на два дні – 2 699 гривень.

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Сидячий квиток — гарний вибір для тих, хто не впевнений у тому, що зможе танцювати весь фестивальний день. З таким квитком ви отримаєте обране місце на трибуні, але не зможете знаходитись у fan-зоні на полі. Втім, танцювати можна і сидячи.



UPark Festival 2018: ціни

Golden Fan — ідеальна пропозиція. З таким квитком ви отримаєте місце на спеціальній трибуні, яку буде встановлено поруч із сценою, та з якої відкриватиметься найкращий огляд.

Також ви матимете доступ у окремий сектор, з якого можна буде оцінити масштаб фестивалю та доступ у fan-зону. Приємним бонусом стануть окремі бар та вхід на фестивальну територію. Ціна: на 25 липня – 3 500 гривень, на 26 липня – 3 499 гривень, на два дні – 4 700 гривень.