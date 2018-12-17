Уперше за 15 років нагороду Golden Boy виграв гравець не топ-чемпіонату

Нагороду Golden Boy у 2018 році вперше за 15 років отримав футболіст, який не грає в жодній з п'яти найкращих ліг Європи.

Володарем призу Golden Boy у 2018 році став захисник амстердамського "Аяксу" та збірної Нідерландів Маттейс де Лігт.

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Де Лігт у 19-річному віці є капітаном амстердамського клубу і провів 13 матчів за збірну Нідерландів.

Футболіст у голосуванні випередив співвітчизника Джастіна Клюйверт ("Рома"), Трента Александера-Арнольда ("Ліверпуль"), Вінісіуса ("Реал") й Патріка Кутроне ("Мілан").

Нагорода Golden Boy заснована газетою Tuttosport у 2003 році для найкращого гравця не старше 21 років. У минулому році нагороду Golden Boy виграв форвард ПСЖ Кіліан Мбаппе. Востаннє нагороду не з топ-ліги вигравав у 2003 році Рафаель ван дер Варт ("Аякс")