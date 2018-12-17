12:22
17 груд 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ПЕТРО ПОРОШЕНКО ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРОТЕСТИ "ЖОВТИХ ЖИЛЕТІВ"
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Путін попався. Не зразковий батько
      Вєсті Кремля
      18:03, 15 грудня
      Вєсті. UA. Жир: Здійснення бажань Насірова. Прибулець радикал
      Вєсті.UA
      18:18, 15 грудня
      Як іноземці безкарно грабують українську землю і заробляють на цьому мільйони
      ЦРУ
      09:00, 14 грудня
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Культуризм: як накачатися і не потрапити в КДБ
      Згадати все
      23:30, 11 грудня
      Телеканал новин 24 Новини Спорт
      ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ПЕТРО ПОРОШЕНКО ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРОТЕСТИ "ЖОВТИХ ЖИЛЕТІВ"

      Уперше за 15 років нагороду Golden Boy виграв гравець не топ-чемпіонату

      187 Читать новость на русском
      Володарем призу Golden Boy у 2018 році став де Лігт
      Володарем призу Golden Boy у 2018 році став де Лігт / Setanta Sports Georgia

      Нагороду Golden Boy у 2018 році вперше за 15 років отримав футболіст, який не грає в жодній з п'яти найкращих ліг Європи.

      Володарем призу Golden Boy у 2018 році став захисник амстердамського "Аяксу" та збірної Нідерландів Маттейс де Лігт.

      Читайте також: Названо ім'я нового володаря "Золотого м'яча"

      Де Лігт у 19-річному віці є капітаном амстердамського клубу і провів 13 матчів за збірну Нідерландів.

      Футболіст у голосуванні випередив співвітчизника Джастіна Клюйверт ("Рома"), Трента Александера-Арнольда ("Ліверпуль"), Вінісіуса ("Реал") й Патріка Кутроне ("Мілан").

      Нагорода Golden Boy заснована газетою Tuttosport у 2003 році для найкращого гравця не старше 21 років. У минулому році нагороду Golden Boy виграв форвард ПСЖ Кіліан Мбаппе. Востаннє нагороду не з топ-ліги вигравав у 2003 році Рафаель ван дер Варт ("Аякс")

      Теги: Спорт Футбол
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Олімпіада 2012. Live! Україна стала 14-ю у медальному заліку, у нас 6 золотих нагород
       13 серпня 2012 , 08:00
      Відео бою Ломаченко – Лінарес
       13 травня , 06:44
      Пулєв оголосив, що його наступним суперником стане Чагаєв
      16 червня 2013 , 18:08
      Хіршер відсвяткував першу перемогу в новому сезоні
       17 листопада 2013 , 19:17
      Не допомогли ні Бейл, ні Роналду. "Реал" - "Атлетіко" - 0:1. ВІДЕО
       29 вересня 2013 , 01:15
      Джулай: За мить до паспортного контролю підійшов Ден, сказав: Лобановський помер
       13 травня 2014 , 18:08
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук