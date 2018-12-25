13:47
25 груд 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ЦУНАМІ В ІНДОНЕЗІЇ ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ВІЙНА У СИРІЇ ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Прихований талант Кадирова. Благодійність по-російськи
      Вєсті Кремля
      21:14, 24 грудня
      Вєсті.UA: Убога філософія Ляшка. Хитрий план Луценка
      Вєсті.UA
      18:45, 24 грудня
      Корупційні махінації на очах усієї країни: як Труханов ледь не загнав у борги одеситів
      ЦРУ
      09:01, 21 грудня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня
      Згадати Все: Вторинна зайнятість
      Згадати все
      22:50, 21 грудня
      Телеканал новин 24 Новини Спорт
      ЦУНАМІ В ІНДОНЕЗІЇ ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ВІЙНА У СИРІЇ ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА

      УПЛ назвала найкращі склади "Динамо" та "Шахтаря" у 2018 році: фото

      91 Читать новость на русском
      Найкращі футболісти "Динамо" та "Шахтаря"
      Найкращі футболісти "Динамо" та "Шахтаря"

      На офіційному сайті УПЛ з'явилися найбільш оптимальні стартові склади "Шахтаря" і "Динамо" на основі стартових 18 турів чемпіонату України.

      Нагадаємо, що за підсумками першої половини сезону 2018/19 року, "Шахтар" йде на першому місці в турнірній таблиці УПЛ (45 очок), "Динамо" – друге (38 очок).

      Читайте також: Хачеріді замість "Динамо" може перейти в "Шахтар", – ЗМІ

      Ось так виглядають найкращі 11 футболістів у складі "Шахтаря":

      Найкращі 11 гравців у складі "Динамо:

      Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24

      Теги: Спорт Футбол Динамо Шахтар
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Санта-Клаус – супергерой із коміксів та інші "клони" Святого Миколая
      сьогодні , 13:00 Санта-Клаус – супергерой із коміксів та інші "клони" Святого Миколая
      Олесь Друкач 42
      Яким був 2018 рік – огляд 24 каналу
      20 грудня , 14:57 Яким був 2018 рік – огляд 24 каналу
      Почему политическая элита поддержит импичмент и вынесет Трампа из Белого дома
      сьогодні , 13:00 Почему политическая элита поддержит импичмент и вынесет Трампа из Белого дома
      Іван Яковина 105
      О правильном и неправильном Рождестве
      сьогодні , 12:02 О правильном и неправильном Рождестве
      Ян Валетов 878
      Найкращі українські альбоми 2018 року, які варто почути кожному
      сьогодні , 11:00 Найкращі українські альбоми 2018 року, які варто почути кожному
      Олена Булан 486
      Олімпіада 2012. Live! Україна стала 14-ю у медальному заліку, у нас 6 золотих нагород
       13 серпня 2012 , 08:00
      Відео бою Ломаченко – Лінарес
       13 травня , 06:44
      "Динамо" обіграло збірну світу. ВІДЕО
       10 вересня 2011 , 21:56
      Українець виборов медаль на Континентальному кубку з дзюдо
       4 березня , 00:52
      Губернатор Харківщини шукає спонсорів для "Металіста"
       5 квітня 2015 , 17:15
      Стало відомо, де пройде матч за Суперкубок України цього літа
       12 квітня 2016 , 17:23
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук