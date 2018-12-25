УПЛ назвала найкращі склади "Динамо" та "Шахтаря" у 2018 році: фото
На офіційному сайті УПЛ з'явилися найбільш оптимальні стартові склади "Шахтаря" і "Динамо" на основі стартових 18 турів чемпіонату України.
Нагадаємо, що за підсумками першої половини сезону 2018/19 року, "Шахтар" йде на першому місці в турнірній таблиці УПЛ (45 очок), "Динамо" – друге (38 очок).
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Ось так виглядають найкращі 11 футболістів у складі "Шахтаря":
Найкращі 11 гравців у складі "Динамо:
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Джерело: 24 Канал
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