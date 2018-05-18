УПЛ планує створити Лігу серед кіберфутбольних клубів

Українська Прем'єр-ліга планує створити кіберфутбольну Лігу серед футбольних клубів. Таку ідею запропонували заради привернення уваги до цього виду спорту з боку молодого покоління.

Про це повідомляє footboom.

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Варто зазначити, що раніше президент Федерації Кіберфутболу України заявляв, що подібна Ліга може з'явитися вже протягом найближчих кількох років. Також в найближчі роки, крім чемпіонату серед клубів, може бути створена і кіберфутбольная збірна України, для появи якої була анонсована спеціальна Академія.

Прем'єр-ліга для залучення глядачів на трибуни планує організувати спеціальні акції та бонусні програми, деталі яких на даний момент залишаються невідомими.

Кіберфутбол досить популярний вид спорту у світі. Міжнародна федерація футболу (FIFA) навіть організовує щорічні змагання з цього виду спорту – FIFA Interactive World Cup (FIWC). Варто також зазначити, що перший чемпіонат з кіберфутболу відбувся в 2004 році в Швейцарії.