УПЛ визначила найкращого гравця 7-го туру

Українська Прем’єр-ліга визначила найкращого футболіста з усіх, які взяли участь у матчах 7-го туру Чемпіонату УПЛ.

За підсумком голосування перемогу здобув нападник "Карпат" Мар’ян Швед, який у матчі з "Динамо" зробив дубль.

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За гравця проголосували всі фахівці з експертної ради, а саме: Сергій Нагорняк, Ігор Шуховцев, Геннадій Орбу, Йожеф Сабо, Степан Юрчишин, Ігор Яворський, Артур Валерко, Анатолій Чанцев, Олег Венглинський, Віктор Грачов, Олександр Денисов.

Нагадаємо, що нападник "Шахтаря" Жуніор Мораес став найкращим гравцем шостого туру української Прем'єр-ліги.

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