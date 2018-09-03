12:50
3 вер 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
29°C
29°C 14°C
  • вівторок
    29°C 15°C
  • середа
    27°C 18°C
  • четвер
    26°C 18°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ОЛЕГ СЕНЦОВ ПОМЕР ЙОСИП КОБЗОН
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Путін змінює професію. Конкуренти Ілона Маска в Росії
Вєсті Кремля
17:06, 1 вересня
Вєсті.UA. Жир. Чудасії Савченко. Мода на телевізійні бійки
Вєсті.UA
18:21, 1 вересня
Бізнес забудовиків: як в Україні наживаються на школах та садочках
ЦРУ
09:00, 31 серпня
"Перемоги" держструктур, або катаклізми національного масштабу
Підсумки дна
13:00, 28 серпня
Згадати Все. Туризм по-радянськи
Згадати все
22:51, 31 серпня
Телеканал новин 24 Новини Новини спорту
ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ОЛЕГ СЕНЦОВ ПОМЕР ЙОСИП КОБЗОН

УПЛ визначила найкращого гравця 7-го туру

126 Читать новость на русском
Мар’ян Швед – кращий гравець 7-го туру УПЛ
Мар’ян Швед – кращий гравець 7-го туру УПЛ / ФК "Карпати"

Українська Прем’єр-ліга визначила найкращого футболіста з усіх, які взяли участь у матчах 7-го туру Чемпіонату УПЛ.

За підсумком голосування перемогу здобув нападник "Карпат" Мар’ян Швед, який у матчі з "Динамо" зробив дубль.

Читайте також: Сенсаційна поразка "Динамо", розгром від "Зорі" у Києві: головні підсумки 7-го туру УПЛ

За гравця проголосували всі фахівці з експертної ради, а саме: Сергій Нагорняк, Ігор Шуховцев, Геннадій Орбу, Йожеф Сабо, Степан Юрчишин, Ігор Яворський, Артур Валерко, Анатолій Чанцев, Олег Венглинський, Віктор Грачов, Олександр Денисов.

Нагадаємо, що нападник "Шахтаря" Жуніор Мораес став найкращим гравцем шостого туру української Прем'єр-ліги.

Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24

Теги: Новини спорту
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Чи буде мир на Донбасі, смерть Захарченка, Томос для України: найважливіші події тижня
сьогодні, 12:10 Чи буде мир на Донбасі, смерть Захарченка, Томос для України: найважливіші події тижня
Анастасія Ковач-Петрушенко
"22 милі": потужний екшен, слабкий сюжет
сьогодні, 09:03 "22 милі": потужний екшен, слабкий сюжет
Юлія Ліпенцева
Луганчане до сих пор не адаптировались к жизни, за которую боролись
сьогодні, 08:40 Луганчане до сих пор не адаптировались к жизни, за которую боролись
Ольга Черненко
Сенсаційна поразка "Динамо", розгром від "Зорі" у Києві: головні підсумки 7-го туру УПЛ
сьогодні, 08:28 Сенсаційна поразка "Динамо", розгром від "Зорі" у Києві: головні підсумки 7-го туру УПЛ
Ігор Саджениця
Головні новини 2 вересня: вбивство відомого академіка Шитюка та зустріч Порошенка із Волкером
сьогодні, 08:00 Головні новини 2 вересня: вбивство відомого академіка Шитюка та зустріч Порошенка із Волкером
Олімпіада 2012. Live! Україна стала 14-ю у медальному заліку, у нас 6 золотих нагород
 13 серпня 2012 , 08:00
Відео бою Ломаченко – Лінарес
 13 травня , 06:44
Тімо Хільдебранд влітку покине "Хоффенхайм"
 28 квітня 2010 , 14:20
Лейтон Х'юїт повернувся у топ-30
 14 червня 2010 , 13:01
Дайджест: Кіпер збірної Франції відновився, Сілва та Фернандінью травмувалися
 6 листопада 2013 , 23:01
"Ман Сіті" потрібна лише перемога. Анонс 25 туру АПЛ. Матчі середи
 11 лютого 2015 , 14:04
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук