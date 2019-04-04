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      УПЦ Московського патріархату просить скасувати Томос

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      УПЦ Московського патріархату просить скасувати Томос
      УПЦ Московського патріархату просить скасувати Томос / news.church.ua

      В УПЦ Московського патріархату вважають, що Томос завдав шкоди українському православ'ю

      Українська православна церква Московського патріархату просить Вселенського патріарха Варфоломія відкликати Томос про автокефалію Православної церкви України, йдеться на сайті інформаційно-просвітницького відділу УПЦ.

      Читайте також: Скільки парафій Московського патріархату перейшли до Православної церкви України

      Напередодні Синод УПЦ офіційно визнав "шкоду українському православ'ю".

      У УПЦ МП вважають, що Константинопольському патріархату та особисто патріарху Варфоломію потрібно визнати свою помилку та відкликати Томос. Також у церкві стверджують, що потрібно закликати "розкольників" покаятися в гріху та скликати Всеправославні збори для соборного вирішення українського церковного питання.

      Що таке Томос?Томос – це унікальний церковний документ. Випускають його, коли головна церква хоче надати фактичну незалежність – автокефалію. Зрідка Томос видають з питань, які стосуються положень християнського віровчення, найчастіше він стосується церковного устрою.

      До слова, російська влада в окупованому Криму достроково розірвала договір оренди єдиного там храму Православної церкви України, що розташований у Сімферополі. Крім того, 3 березня російські спецслужби затримали Архієпископа Сімферопольського і Кримського Православної церкви України Климента на автовокзалі в окупованому Сімферополі, коли той збирався їхати до Ростова-на-Дону на суд над українським політв'язнем Павлом Грибом. Причиною стала нібито крадіжка у церкві, де він проводить служби. Після 4 годин тримання у відділку його відпустили.

      Як з’явилась Православна церква України?У жовтні 2019 року у Стамбулі Синод Вселенського патріархату дозволив Україні створити Єдину помісну церкву. 15 грудня під час Об'єднавчого собору православні архієреї оголосили про об'єднання українських церков у Православну церкву України. Її предстоятелем став Епіфаній – митрополит Переяславський та Білоцерківський. А кафедральним собором ПЦУ став Михайлівський Золотоверхий собор у Києві. Після створення ПЦУ під її юрисдикцію почали переходити парафії храмів УПЦ МП.

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      Теги: Новини України Православна церква України Томос УПЦ МП Новини політики Релігія
      Джерело: 24 канал
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