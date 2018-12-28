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      НОВОРІЧНІ СВЯТА ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ САНКЦІЇ

      УПЦ Московського патріархату скликає раптові збори в Києві, – ЗМІ

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      Митрополит Онуфрій
      Митрополит Онуфрій / Фото з вільних мереж

      У п’ятницю, 28 грудня, у Києві УПЦ Московського патріархату проведе єпархіальні збори священнослужителів на підтримку митрополита Онуфрія. Схожі зібрання вже проводилися в багатьох єпархіях по всій Україні.

      Про це повідомляє LB.ua з посиланням на власні джерела.

      24 канал повідомляв, що після створення Православної церкви України глава УПЦ МП Онуфрій офіційно втратив титул митрополита Київського.

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      Формальне завдання зборів – публічне висловлення підтримки митрополиту Онуфрію (зазвичай це питання ставиться на голосування у відкритому режимі), про що пізніше широко повідомляється у публічній площині.

      Практика схожих зібрань обумовлена процесом переходів парафій УПЦ МП під юрисдикцію Православної церкви України. Особливо активно такі переходи відбуваються на Вінниччині, а також у Львівській та Тернопільській областях.

      Проте чіткий юридичний механізм таких переходів досі не створили і він залежить від положень, які будуть оприлюднені після 6 січня – очікуваного отримання Україною Томосу. До цього моменту переходи важливі більше з декларативної позиції. У свою чергу УПЦ МП сподівається "придушити" ці процеси тематичною інформаційною кампанією.

      Нагадаємо, протягом 2 тижнів після об'єднавчого Собору від УПЦ МП до ПЦУ вирішили перейти понад 20 парафій на чолі зі своїми священиками. В інтернеті опублікована онлайн-карта, на якій позначені громади, що перейшли під юрисдикцію ПСУ.

      Як створювалась Православна церква України? 9 жовтня у Стамбулі розпочалося триденне засідання Синоду Вселенського патріархату. 10 жовтня на цих зборах церковники заслухали звіт посланців патріарха Варфоломія (екзархів), які майже місяць провели в Україні. Зокрема, священнослужителі їздили по українських церквах, розмовляли зі священиками. Саме за результатами їхнього звіту, Україні й було ухвалено дозвіл на створення Єдиної помісної церкви.

      15 грудня під час Об'єднавчого собору православні архієреї оголосили про об'єднання українських церков в Єдину помісну незалежну церкву. Її офіційна назва звучить так – Православна церква України. Предстоятелем ПЦУ став митрополит Переяславський та Білоцерківський Епіфаній. А кафедральним собором ПЦУ стане Михайлівський Золотоверхий собор у Києві.

      Після створення ПЦУ під її юрисдикцію почали переходити парафії храмів УПЦ МП. В Україні також схвалили закон, згідно з яким, УПЦ МП повинна перейменуватися на Російську православну церкву.

      Теги: Новини України Православна церква України УПЦ МП Релігія Новини Києва
      Джерело: 24 Канал
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