УПЦ МП – релігійний фронт гібридної війни Росії проти України, – експерт

Українська єдина православна церква буде створена. На це є суспільний запит. УПЦ МП завжди була знаряддям російського шовінізму. Це релігійний фронт гібридної війни Росії проти України. І нам треба визначитися.

Таку думку сайту "24" висловив директор центру суспільно-інформаційних технологій "Форум" Валерій Димов.

Читайте також: Не президент і не політики створюють церкви, – Березюк

Серед українців є підтримка створення єдиної помісної церкви. Хоча УПЦ МП має більше приходів, всі соцопитування показують високий рівень довіри до церкви і те, що наші громадяни є прихильниками Київського патріархату і Української церкви, як такої. Українці хочуть ходити в українську церкву не за назвою, а тому, що там вони почувають себе, як свої,

– зауважує Димов.

Водночас політолог нагадує, що в 1686 році Київську митрополію Константинопольського патріархату приєднали до Московського патріархату, коли Вселенський патріарх Діонісій IV та Священний Синод Константинопольської Церкви видали суперечливий томос про передачу Київської митрополії в юрисдикцію Московського патріархату. На переконання Валерія Димова, цей процес був незаконним, і центр православ’я з Києва до Москви перенесли за гроші.

Читайте також: "Буде багато шуму і все": в УПЦ МП прокоментували можливе створення єдиної церкви в Україні

При цьому він наголошує: церква має бути відділена від держави. А Українська церква має бути відділена від російської держави. Але з часів Петра Першого російське православ’я завжди було державним утворенням. Валерій Димов зазначає: тріада російської імперськості: православіє-самодєржавіє-народность показує, що православ’я є складовою російської державності, російського шовінізму. Гетьман Іван Мазепа, який побудував дуже багато церков в Україні, і які зараз перебувають під московським патріархатом, в тому числі і на території Києво-Печерської Лаври, був преданий анафемі не тому, що зробив щось проти православ’я, а через те, що пішов проти Петра першого.

УПЦ МП – релігійний фронт гібридної війни Росії проти України. Нам треба визначитися: чи маємо свою церкву, чи далі будемо програвати релігійний фронт російському агресорові. Є запит серед громадян на єдину помісну церкву. Тим більше, в умовах війни, яку розв’язала Росія. В тому числі, її, так би мовити, релігійний департамент,

– зазначає Валерій Димов.

Експерт також наголошує: священики УПЦ МП освячують зброю, з якої потім вбивають українців на фронті. Вони не встають у Верховній Раді під час хвилини мовчання за загиблими в АТО. І не відспівують дитину, як було в Запоріжжі, так як вона була хрещена не в тій церкві.

За його словами, Росія завжди опиратиметься створенню Української церкви. Про це свідчить, зокрема, істерика з боку представників УПЦ МП, що з цього нічого не вийде. Як вважає Димов, це підтверджує, що ми стоїмо на порозі того, через що проходили всі помісні православні церкви. Від болгарської і сербської – до грузинської. Були періоди невизнання, але зрештою вони отримували автокефалію. Це питання часу.

Нагадаємо, 17 квітня Президент України Петро Порошенко заявив, що зараз Україна, як ніколи, близька до створення єдиної помісної Православної церкви та звернувся до Вселенського Патріарха Варфоломія про надання автокефалії Українській церкві.