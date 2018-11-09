УПЦ МП і Порошенко можуть провести спільну зустріч: відома дата
Представники Української православної церкви Московського патріархату планують 13 листопада зустрітися з Президентом Петром Порошенком.
Про це розповів митрополит УПЦ МП Олександр (Драбинко), передає "Українська правда".
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У розпорядженні Канцелярії Київської митрополії, яке публікує видання, йдеться про те, що 13 листопада о 14:00 в Києво-Печерській лаврі має відбутися зустріч єпископату УПЦ МП з Порошенком.
Участь всіх єпархіальних і вікарних архієреїв Української православної церкви є обов’язковою,
– йдеться в оголошенні.
Оголошення про зустріч єпископів УПЦ МП з Петром Порошенком // "Українська правда"
Проте митрополит Олександр не зміг підтвердити, чи буде на зустрічі керівник УПЦ МП митрополит Онуфрій.
У Канцелярії Київської митрополії інформацію поки не прокоментували. Так само не змогли підтвердити або спростувати зустріч в адміністрації президента.
Нагадаємо, 2 листопада Константинопольський патріархат скасував акт про передачу території України під адміністрацію Російської церкви. За словами представника Вселенського патріархату архієпископа Тельміського Іова, з канонічної точки зору це означає, що сьогодні в Україні УПЦ МП більше не існує.
Згодом, Петро Порошенко заявив Російська православна церква є елементом політичної системи Москви. Тому і РПЦ не може перебувати в Україні, а має повернутися "додому, до Росії".
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