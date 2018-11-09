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      УПЦ МП і Порошенко можуть провести спільну зустріч: відома дата

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      В УПЦ МП хочуть зустрітися з Порошенком 14 листопада
      В УПЦ МП хочуть зустрітися з Порошенком 14 листопада / Фото з відкритих джерел

      Представники Української православної церкви Московського патріархату планують 13 листопада зустрітися з Президентом Петром Порошенком.

      Про це розповів митрополит УПЦ МП Олександр (Драбинко), передає "Українська правда".

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      У розпорядженні Канцелярії Київської митрополії, яке публікує видання, йдеться про те, що 13 листопада о 14:00 в Києво-Печерській лаврі має відбутися зустріч єпископату УПЦ МП з Порошенком. 

      Участь всіх єпархіальних і вікарних архієреїв Української православної церкви є обов’язковою,
      – йдеться в оголошенні.


      Оголошення про зустріч єпископів УПЦ МП з Петром Порошенком // "Українська правда"

      Проте митрополит Олександр не зміг підтвердити, чи буде на зустрічі керівник УПЦ МП митрополит Онуфрій.

      У Канцелярії Київської митрополії інформацію поки не прокоментували. Так само не змогли підтвердити або спростувати зустріч в адміністрації президента. 

      Нагадаємо, 2 листопада Константинопольський патріархат скасував акт про передачу території України під адміністрацію Російської церкви. За словами представника Вселенського патріархату архієпископа Тельміського Іова, з канонічної точки зору це означає, що сьогодні в Україні УПЦ МП більше не існує.

      Згодом, Петро Порошенко заявив Російська православна церква є елементом політичної системи Москви. Тому і РПЦ не може перебувати в Україні, а має повернутися "додому, до Росії".

      Історія православної церкви: дивіться відео

       

       

      Теги: Новини України Новини політики Петро Порошенко Релігія Новини Києва Єдина помісна церква УПЦ МП
      Джерело: 24 Канал
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