УПЦ МП і Порошенко можуть провести спільну зустріч: відома дата

Представники Української православної церкви Московського патріархату планують 13 листопада зустрітися з Президентом Петром Порошенком.

Про це розповів митрополит УПЦ МП Олександр (Драбинко), передає "Українська правда".

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У розпорядженні Канцелярії Київської митрополії, яке публікує видання, йдеться про те, що 13 листопада о 14:00 в Києво-Печерській лаврі має відбутися зустріч єпископату УПЦ МП з Порошенком.

Участь всіх єпархіальних і вікарних архієреїв Української православної церкви є обов’язковою,

– йдеться в оголошенні.



Оголошення про зустріч єпископів УПЦ МП з Петром Порошенком // "Українська правда"

Проте митрополит Олександр не зміг підтвердити, чи буде на зустрічі керівник УПЦ МП митрополит Онуфрій.

У Канцелярії Київської митрополії інформацію поки не прокоментували. Так само не змогли підтвердити або спростувати зустріч в адміністрації президента.

Нагадаємо, 2 листопада Константинопольський патріархат скасував акт про передачу території України під адміністрацію Російської церкви. За словами представника Вселенського патріархату архієпископа Тельміського Іова, з канонічної точки зору це означає, що сьогодні в Україні УПЦ МП більше не існує.



Згодом, Петро Порошенко заявив Російська православна церква є елементом політичної системи Москви. Тому і РПЦ не може перебувати в Україні, а має повернутися "додому, до Росії".

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