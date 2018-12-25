УПЦ МП повинна визнати у назві зв'язок з РФ: там вирішили звернутись до Конституційного суду

Українська православна церква Московського патріархату ініціюватиме звернення до Конституційного суду щодо закону, який зобов'язує її вказати в назві приналежність до Росії. Там досі стверджують про порушення цим законом свободи віросповідання та дискримінацією.

Про це заявив голова юридичного відділу УПЦ МП протоієрей Олександр Бахов, повідомляє інформаційно-просвітницький відділ церкви.

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Він зазначив, що УПЦ МП надіслало звернення до президента Петра Порошенка з проханням застосувати вето до згаданого закону, однак він таким правом не скористався.

Окрім цього, так як має місце порушення Конституційних норм і принципів, ми ініціюємо звернення до Конституційного суду, – сказав голова юридичного відділу церкви.

Бахов вважає, що прийнятий закон "порушує право на свободу віросповідання та дискримінує за релігійною ознакою мільйони віруючих" УПЦ МП.

"Окрім цього він не відповідає Конституції України та порушує міжнародні зобов’язання, які на себе взяла наша держава, що відображені у таких основних документах як, Загальна декларація прав людини, Міжнародний пакт про громадянські і політичні права, Декларація про ліквідацію всіх форм нетерпимості та дискримінації на основі релігії чи переконань, Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод", – стверджує він.

За словами Бахова, "будь-які спроби з боку держави змусити церкву змінити свою назву є незаконними, навіть якщо це робиться шляхом прийняття відповідних законів, і розцінюються з точки зору міжнародного права, як втручання у внутрішні справи релігійної групи".

До слова, у Російській православній церкві заявляють, що продовжать звертатися до міжнародних правозахисних організацій з проханням "повпливати" на ситуацію з Українською православною церквою Московського патріархату в Україні.

Як створювали Єдину помісну церкву в Україні?9 жовтня у Стамбулі розпочалося триденне засідання Синоду Вселенського патріархату. 10 жовтня на цих зборах церковники заслухали звіт посланців патріарха Варфоломія (екзархів), які майже місяць провели в Україні. Зокрема, священнослужителі їздили по українських церквах, розмовляли зі священиками. Саме за результатами їхнього звіту, Україні й було ухвалено дозвіл на створення Єдиної Помісної Церкви.



15 грудня під час Об'єднавчого собору православні архієреї оголосили про об'єднання українських церков в Єдину помісну незалежну церкву. Її офіційна назва звучить так – Українська помісна автокефальна православна церква. Предстоятелем Єдиної помісної православної церкви став митрополит Переяславський та Білоцерківський Епіфаній. Його кандидатуру підтримала більшість архієреїв на Об'єднавчому соборі в Києві. Кафедральним собором Православної церкви України стане Михайлівський Золотоверхий собор, а не Софія Київська як повідомляли раніше.