УПЦ МП просить столичних чиновників не допустити проведення Маршу рівності

Голова Української православної церкви Московського патріархату, митрополит Київський Онуфрій закликав столичних чиновників не допустити проведення Маршу рівності, який має відбутися у Києві 17 червня.

Відповідне звернення опубліковано на сайті митрополита.

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"Вкотре наша Церква наголошує, що проведення подібних заходів – це публічна та відверта пропаганда гріха, зокрема статевих збочень. Це може завдати непоправної шкоди чистим серцям і душам наших дітей та, більше того – накликати гнів Божий на Українську землю, на якій і без того вже кілька років поспіль проливається невинна кров українців. Священне Писання рішуче засуджує содомський гріх та будь-які інші протиприродні відхилення", – йдеться у звернення митрополита.

Митрополит Онуфрій звернувся до можновладців не допустити проведення у Києві маршу представників ЛГБТ-спільнот, так як не можна "пропагувати гріховні збочення".

Ми поважаємо світогляди та інтереси інших людей. Проте вони не повинні пропагувати гріховні збочення. Неприпустимо урівнювати гріх із дарованою Богом свободою. А тому, відчуваючи відповідальність перед Богом і людьми, турбуючись про сучасне та майбутнє покоління, звертаємось до вас, шановні можновладці, з проханням не допустити проведення у столиці нашої Держави – м. Києві, маршу представників ЛГБТ-спільнот,

– додає Онуфрій.

Нагадаємо, 17 червня у центрі Києва пройде Марш рівності на підтримку ЛГБТ-спільноти "КиївПрайд-2018". З міркувань безпеки деталі заходу наразі не розголошуються.



Минулорічний КиївПрайд-2017 відзначився сімома нападами в результаті яких постраждало 10 людей та двоє правоохоронців. У марші взяли участь 2,5 тисячі людей.