УПЦ МП розриває взаємини з Вселенським патріархатом

Українська православна церква Московського патріархату засуджує рішення Константинополя щодо українського церковного питання. Відтак в УПЦ МП вирішили повністю припинити євхаристійне спілкування з Константинопольським патріархатом.

Про це йдеться у постанові Собору єпископів УПЦ МП.

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Так, у документі від 13 листопада УПЦ МП називає рішення Синоду Константинопольського Патріархату щодо надання Томосу Україні "недійсними та такими, що не мають жодної канонічної сили".

Там заявляють, що встановлення юрисдикції Константинополя на території України є наслідком "спекулятивного трактування церковної історії".

А рішення про зняття анафеми та інших церковних заборон із лідерів розколу та визнання дійсності псевдохіротоній, які були звершені ними під час перебування в розколі, є наслідком спотвореного тлумачення православних канонів,

– мовиться у постанові.

Окрім того, УПЦ МП стверджують, що Константинопольський патріархат став на шлях розколу, "визнавши розкольників".

"У зв’язку з цим, євхаристичне спілкування Української Православної Церкви з Константинопольським Патріархатом на даний час є неможливим і припиняється", – наголошують в РПЦ.

Нагадаємо, 11 жовтня синод Вселенського патріархату у Стамбулі ухвалив рішення щодо надання Томосу про автокефалію Українській православній церкві. На засіданні Синоду також було ухвалене рішення про зняття анафеми з партріарха УПЦ КП Філарета та предстоятеля Української православної автокефальної церкви Макарія та визнання їх канонічними.



Після цього Російська православна церква у Мінську зібрала Синод, за підсумками якого оголосила про припинення євхаристійного спілкування з Константинопольською церквою. Згодом Вселенський патріарх Варфоломій прокоментував реакцію Російської православної церкви на рішення Синоду надати автокефалію Українській православній церкві. Він заявив, що росіяни не мають вибору та їм доведеться погодитися з рішеннями Константинополя.

Як створюватимуть Єдину помісну церкву в Україні?9 жовтня у Стамбулі розпочалося триденне засідання Синоду Вселенського патріархату. 10 жовтня на цих зборах церковники заслухали звіт посланців патріарха Варфоломія (екзархів), які майже місяць провели в Україні. Екзархи їздили по українських церквах, розмовляли зі священиками. Саме за результатами їхнього звіту Україні й був ухвалений дозвіл на створення Єдиної Помісної Церкви. Пізніше у Києві проведуть об'єднавчий Собор, на якому оголосять про створення нової автокефальної Православної церкви і оберуть її предстоятеля. Про зібрання Собору вже найближчим часом оголосив глава УПЦ КП Філарет.

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