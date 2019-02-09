УПЦ МП спробує силою повернути собі церкву на Закарпатті, яка перейшла до ПЦУ, – священик

Священики Хустської єпархії УПЦ Московського Патріархату 10 лютого планують захопити храм св. Геогрія Побідоносця в селищі Ясіня на Закарпатті. Раніше громада цього храму вирішила перейти до складу Православної церкви України.

Про це повідомив владика Закарпатської єпархії ПЦУ Варсонофій з посиланням на слова парафіян релігійної громади.

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"Звертаюсь до правоохоронців та до всіх вірників з проханням зберегти мир на вищевказаній парафії та забезпечити право громади до вільного переходу під іншу церковну юрисдикцію –в цьому випадку до Закарпатської єпархії УПЦ (ПЦУ)", – закликав владика Варсонофій.

3 лютого Варсонофій повідомляв, що в селищі Ясіня священики Хустської єпархії УПЦ МП передали громаді ключі від храму та звільнили його. Та перед цим священик УПЦ МП вступив у конфлікт із місцевою парафією, яка вирішила долучитися до ПЦУ. Священик відмовлявся від переходу і разом з благочинним від Хустської єпархії ображав прихожан та не хотів покидати храм.

На сьогодні під юрисдикцію ПЦУ перейшли понад 150 парафіяльних храмів. До ПЦУ хочуть приєднатись, покинувши УПЦ МП, ще близько 200 релігійних громад.

Які правила переходу громади до ПЦУ? Згідно з законом, за перехід в іншу церкву повинні проголосувати не менше 2/3 членів громади; рішення громади треба зареєструвати у статуті про перехід; все майно громади після переходу залишається з нею; частина громади, яка не погоджується з рішенням, може зареєструвати окрему релігійну громаду.