Ми можемо уражати російські кораблі хоч зі станції "Академік Вернадський", – командир Group 13

Українські пілоти зі спецпідрозділу ГУР Group 13 можуть керувати дронами з будь-якої точки світу, де є інтернет. Це навіть можливо з української антарктичної станції "Академік Вернадський".

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова командира спецпідрозділу Group 13 з позивним "Тринадцятий" в етері національного маратону.

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Завдяки чому Group 13 може вражати кораблі Росії з далеких точок

"Тринадцятий" розповів, що українські морські дрони здатні діяти будь-де у світі. Однак це можливо лише за наявності мережі.

Дрон може бути в будь-якій акваторії, а наземна станція може бути в будь-якій частині світу. У нас є станція "Вернадський" – ми можемо на ній розгорнутися та звідти пілоти будуть керувати дронами,

– зазначив командир спецпідрозділу Group 13.

До слова, "Тринадцятий" також зауважував, що найскладнішою операцією для його спецпідрозділу було знищення ворожого корабля "Адмірал Котов". Російське судно двічі вражали у районі Босфору, перш ніж знищити у березні 2025 року.

Окрім того, розвідник сказав, що зараз Чорноморський флот Росії фактично заблокований і не виконує жодну зі своїх функцій.