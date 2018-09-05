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Уразливість у Android: хакери отримали повний доступ до будь-якого смартфону

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У Android 9.0 виявили уразливість, завдяки якій можна зламати будь-який смартфон
У Android 9.0 виявили уразливість, завдяки якій можна зламати будь-який смартфон / Соцмережі

У найсвіжіший версії Android 9.0 виявили критичну уразливість, внаслідок чого тепер зловмисники мають можливість отримати доступ важливої інформації на Вашому мобільному пристрої.

Відповідні результати дослідження оприлюднила американська компанія Nightwatch Cybersecurity, що займається дослідженнями в галузі кібербезпеки, пише "Сегодня".

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Як з’ясували фахівці, завдяки такому пролому у захисті хакери можуть отримати детальний доступ, зокрема, до інформації про Wi-Fi, назву підключення, включно з IP-адресою, DNS-сервера, паролю та інших параметрів.

Таким чином, зловмисники отримали можливість відстежувати увесь вхідний і східний трафік, перехоплюючи особисті дані

Крім того, знаючи детальну інформацію про смартфон, за допомогою шкідливого ПО можна відстежити будь-який смартфон і навіть влаштувати атаку на бездротову мережу та інші підключені до неї пристрої.

Додамо, що у Google уже знають про знайдену діру в безпеці Android, відтак компанія випустила "хотфікс" для Android 9.0. Щоправда, як підкреслює видання, патч закриває проблему тільки на 0,1% всіх працюючих пристроях, інші ж 99,9% моделей смартфонів перебувають у зоні високого ризику, і повністю захистити їх не видається можливим.

Нагадаємо, нещодавно у Google розповіли про існування уразливості в інсталяційному клієнті Fortnite. Щоправда, незважаючи на те, що розробники позбулися прогалини в найкоротші терміни, далеко не всі встигли встановити патч із виправленням, аби убезпечити себе. Відтак, мільйони користувачів Android у всьому світі наразилися на небезпеку.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

Теги: Смартфони Техно хакери Google Android Інформаційні технології
Джерело: 24 Канал
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