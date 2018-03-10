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Уродженка України Оксана Мастерс здобула срібну медаль Паралімпіади-2018

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Оксана Мастерс
Оксана Мастерс / Getty Images

У перший змагальний день Паралімпіади-2018, яка проходить у південнокорейському Пхьончані, відбулися біатлонні гонки на 6 кілометрів серед сидячих спортсменок і на 7,5 кілометрів серед сидячих спортсменів. Одну із медалей здобула тут Оксана Мастерс, яка народилася в українському Хмельницькому, але у 7-річному віці її удочерила американська родина, відтак наразі вона представляє США.

Так, у змаганнях серед жінок тріумфувала американка Кендалл Гретч, яка показала результат у 21 хвилину та 52,00 секунди. Другою ж була уродженка Україна, що наразі виступає за США, Оксана Мастерс (+22,8 секунди), а "бронзу" здобула білоруска Лідія Графєєва (+24,3).

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Додамо, що четвертою та п’ятою фінішували так звані Нейтральні паралімпійські атлети з Росії — Ірина Гуляєва та Наталя Кочерова відповідно.

Паралімпіада, біатлон, спорт, Південна Корея, Мастерс, США
Паралімпіада-2018: Результати біатлонної гонки на 6 кілометрів серед сидячих спортсменок

Щодо гонки за участю чоловіків, то представник України Тарас Радь на своїх дебютних Іграх посів четверту сходинку, відставши на 21,1 секунди від першого американця Даніеля Кноссена, який показав результат у 23 хвилини та 49,7 секунди.

Срібну ж нагороду виборов білорус Дмитро Лобан (+7,3 секунди), а на третю сходинку підійнявся канадієць Коллін Камерон (+9,7 секунди).

Паралімпіада, біатлон, спорт, Південна Корея, Радь, США
Паралімпіада-2018: Результати біатлонної гонки на 7,5 кілометрів серед сидячих спортсменів

До слова, ще один українець Максим Яровий завершив ці перегони десятим — 30 хвилин і 15,0 секунд.

Нагадаємо, 9 березня відбулася урочиста церемонія відриття XII зимових Паралімпійських ігор у південнокорейському Пхьончані.

Теги: Новини України Новини Росії Новини США Новини спорту Паралімпіада-2018 Паралімпійські ігри Новини біатлону Новини Білорусі Канада
Джерело: 24 Канал
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