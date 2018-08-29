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Уродженка України Юлія Глушко на US Open травмувала коліно, але зуміла виграти матч: відео

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Юлія Глушко
Юлія Глушко

Під час матчу першого кола US Open Юлія Глушко у другому сеті травмувала коліно. Її суперниця – Моніка Нікулеску одразу ж надала допомогу тенісистці.

На той час рахунок сету був 4:0 на користь Глушко, а перший сет виграла Нікулеску, яка на 62-ій позиції в рейтингу WTA.

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Після надання медичної допомоги, гра продовжилася, і Глушко довела сет до перемоги. А згодом вона перемогла і у третьому сеті, оформивши перемогу у матчі.

Юлія Глушко – Моніка Нікулеску 2:1 (3:6, 7:5, 6:4)

Варто зазначити, що Юлія Глушко народилася у Бахмуті (Донецька область). Однак у 1999 році вона з сім’єю переїхала в Ізраїль, за який виступає з 2005 року.

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Теги: Новини спорту Теніс
Джерело: 24 Канал
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