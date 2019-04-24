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      Уровень образования в "ЛНР" такой, что и репетитор не поможет

      333
      Уровень образования в "ЛНР" такой, что и репетитор не поможет
      / УП

      Что может поменяться в системе начального образования? Будто бы ничего. Но тем не менее. Сейчас списываются все учебники периода украинской власти, их место занимает российская гуманитарка.

      Учителя тайком достают украинские книги и дают по ним частные уроки, потому что так научить привычнее и легче. "Только никому об этом не говорите", – просят учителя.

      Наряду с этим набирают обороты детские развивающие центры, предлагающие на первый взгляд широкий, но на деле довольно однообразный ассортимент занятий для детей – лепка, рисование, аппликаций, занятия по методике Монтессори. Если родители ждут чего-то очень приблизительного, они это они и получают – с детьми занимаются те, кто имеет очень приблизительные знания о том, как это все должно работать.

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      В "государственном" развивающем центре при доме творчества за 450 рублей в месяц в детьми занимались две швеи. Родители ведь не спросят, кто те две барышни, кто занимается с их детьми. Если их взяли сюда, значит, они прошли какой-то конкурс и соответствуют критериям отбора. На деле – в 2015 году не было других желающих работать кроме них, и их дипломы "подошли".

      Занятия с детьми в многочисленных подготовительных студиях предполагают обучение чтению, математике и азам правописания за 150 рубей/час. Это называется подготовкой к школе, и предполагается, что чем раньше всем этим с ребенком начнут заниматься, тем дальше ему будет легче учиться в школе. В той школе, где нет сейчас всех учителей-предметников, но есть жесточайших миф о том, что учиться именно сейчас – крайне тяжело, потому что требования стали как в России, где дети сдают ЕГЭ. И учителя всячески спекулируют этим, пугая сложной программой и сложными российскими требованиями. А родители стараются подготовить ребенка перед школой так, будто он летит в космос. Но при этом в "республике" открыли курсы детских видеоблогеров и телеведущих. В пику времени и моде.

      Знакомым учитель начальной школы их сына заявила: "Он у вас необучаемый. Делайте что-нибудь". Умыла руки. То есть это не ее проблема, что она его не учит читать, а отныне проблема родителей, их головная боль. Вот они и побежали искать репетитора. У других знакомых еще хуже – со второго класса у их ребенка начался английский по учебникам…второго класса. В первом классе английского не было, потому что не было учителя, потом учителя взяли, а она начала преподавать сразу со второго класса обучения, где уже дети должны уметь читать и говорить. И пока дети воспроизводят слова на слух, это еще как-то, но читать в классе не может никто. Родители побежали искать репетиторов (от 100 рублей за час группового занятия) и приплачивать за дополнительные занятия этому же учителю. На жалобы директор школы разводит руками: что же я могу? Остается только радоваться, что английский начался не в пятом классе по учебникам пятого класса.

      Часы английского и украинского поначалу одинаковые. Четыре урока русского в неделю и по два украинского и английского. А дальше, в девятом классе, английский вытесняет украинский. Все, его нет. То есть сдать ЗНО без репетиторов при таком уровне знаний нельзя. И ЕГЭ почти сдать невозможно – не дотягивает местная подготовка с дефицитом кадров до ЕГЭ. И еще экзамены выпускные в украинских школах и в "республике" в одно время тоже неспроста.

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      Автор: Ольга Черненко
      Теги: Війна на Донбасі Новини Луганська Публікації
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