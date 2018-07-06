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Телеканал новин 24 Новини Новини спорту

Уругвай – Франція: прогноз на матч від Юрія Вернидуба

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Юрій Вернидуб
Юрій Вернидуб / UA-Football

Першими у чвертьфіналі Чемпіонату світу зіграють збірні Франції та Уругваю. Попри те, що букмекери віддають перевагу французам, головний тренер луганської "Зорі" Юрій Вернидуб заявляє, що не слід скидати уругвайців з рахунку.

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Хоча Юрій Вернидуб і зазначає, що втрата Едісона Кавані для збірної Уругваю доволі значна. Про це він розповів в інтерв’ю 24 каналу

"Без Едінсона уругвайцям буде важче, ніж з ним. Хоча повторюся, що команда Табареса сильна найперше колективними діями. Плюс – попереду є Луїс Суарес. Думаю, буде достойна гра. Право грати у чвертьфіналі заслужили обидва суперники. Французи в зустрічі з аргентинцями зіграли дивовижно. За кількістю зірок Франція переважає Уругвай відчутно. Візьміть Поля Поґбу, Антуана Ґрізмана. А Кіліан Мбаппе – то взагалі фантастика, а не футболіст. Думаю, цей хлопець – головне відкриття чемпіонату", – поділився своїми очікуваннями Юрій Вернидуб.

Теги: Новини спорту Чемпіонат світу з футболу - 2018
Джерело: 24 Канал
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