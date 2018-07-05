Уругвай – Франція: букмекери назвали фаворита матчу Чемпіонату світу

Збірні Франції та Уругваю у матчі чвертьфіналу розіграють одну з путівок у півфінал Чемпіонату світу.

Зважаючи на втрату Уругваєм однієї з головних своїх ударних сил – форварда Едісона Кавані, більше шансів на прохід саме у європейців. У цьому чвертьфіналі фаворитом матчу виступає збірна Франції. William Hill коефіцієнт на перемогу французів виставив 1,95. У той час як на Уругвай – 4,50. Нічия у матчі – 3,10.

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Щодо проходу в наступний раунд, то на Уругвай – 2,75, на Францію – 1,40.

Ставка на те, що Антуан Грізманн заб’є, і Франція виграє – 4,00. Гол Луїса Суареса та перемога Уругваю – 6,50.

В PariMatch дещо вищі коефіцієнти на цей матч – перемога Уругваю 4,60, перемога Франції 2,01. Нічия у матчі в основний час – 3,20.

На прохід Франції в півфінал коефіцієнт 1,47. Прохід Уругваю – 2,80. При цьому щодо перемоги у серії пенальті, то обидві команди мають рівні шанси – 9,50.

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Щодо кількості забитих голів у матчі, то "індивідуальний тотал більше 1,5 Франція" – 2,46, "індивідуальний тотал більше 1,5 Уругвай" – 4,60.

"Фаворит" коефіцієнт на перемогу Франції виставив на рівні 1,99. На Уругвай – 4,50. Нічия в основний час – 3,30. На прохід європейської збірної – 1,47. Те, що уругвайці вийдуть у півфінал – 2,78. Однак на прохід по пенальті, то шанси збірної Уругваю – 9,00, у той час як Франції – 7,50