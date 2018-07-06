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Уругвай – Франція: відео голів та моментів матчу

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Уругвай – Франція відео голів матчу Чемпіонату світу
Уругвай – Франція відео голів матчу Чемпіонату світу

Збірна Франції у ворота Уругваю на Чемпіонаті світу в матчі чвертьфіналу перший гол забила зі стандарту.

Автором голу став захисник Рафаель Варан. Француз після подачі зі штрафного у виконанні Антуана Грізмінна випередив Крістіана Стуані.

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Гол Варана у ворота збірної Уругваю

Варто зазначити, що за декілька хвилин збірна Уругваю могла зрівняти рахунок в аналогічній ситуації. От тільки після удару Мартіна Касереса Уго Льоріс дотягнувся до м'яча, а після добивання м'яч полетів вище воріт.

Другий гол у ворота збірної Уругваю Грізманн забив вже сам. Форвард завдав потужного удару з-за меж штрафного майданчика, і перед самим воротарем м'яч пішов ліворуч. Фернандо Муслера зумів "викинути руки" вперед, але м'яч від них залетів за лінію воріт.

Гол Грізманна у ворота Уругваю

 

Теги: Новини спорту Чемпіонат світу з футболу - 2018 ЧС 2018 – відео голів матчів Чемпіонату світу з футболу 2018
Джерело: 24 Канал
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