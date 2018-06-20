Уругвай переміг Саудівську Аравію та вийшов в плей-оф Чемпіонату світу

Збірна Уругваю у матчі другого туру Чемпіонату світу обіграла команду Саудівської Аравії та забезпечила собі вихід у раунд плей-оф.

Перемогу уругвайцям приніс єдиний гол у виконанні Луїса Суареса. Форвард "Барселони" підстеріг помилку воротаря збірної Саудівської Аравії. Мохамед Аль-Оваїс помилився на виході під час подачі з кутового, і ніхто із захисників не завадив "ель пістолеро" пробити вже по порожніх воротах.

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Варто зазначити, що для уругвайського форварда це була 100 гра за збірну. А, гол, який він забив, став 52-им за національну команду Уругваю у його виконанні. Також це третій Чемпіонат світу, на якому забиває Луїс Суарес – до цього він забивав у 2010 році у ПАР, а в 2014 році – у Бразилії.

Окрім того, після забитого голу Суарес попросив м'яч, щоб запхати його собі під футболку. Зазвичай так футболісти показують, що в їх родині очікують на поповнення.

На гол Саудівська Аравія відповіла своїми моментами Бабхіра. Але у першому випадку виручив Муслера, у другому ж гравець пробив вище воріт.

Активним був ще один форвард Уругваю – Едісон Кавані теж намагався забити у цьому матчі, але відзначитися так і не зумів.

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Єдиного голу збірній Уругваю вистачило, щоб перемогти Саудівську Аравію. Команда з шістьма очками забезпечила собі місце у плей-оф, де вийде на одного з представників групи B – Португалію, Іспанію чи Іран.

Уругвай – Саудівська Аравія 1:0

Гол: Суарес, 23