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22:53, 26 червня
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Уругвай – Португалія: букмекери назвали фаворита матчу Чемпіонату світу

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Уругвай – Португалія прогноз на матч Чемпіонату світу
Уругвай – Португалія прогноз на матч Чемпіонату світу

Збірні Уругваю та Португалії на Чемпіонаті світу складають доволі рівне пару. Тому якщо букмекери і віддають перевагу одній зі збірних, то з невеликою перевагою.

Уругваю в групі A не було великого вибору, на кого виходити з першого місця після феєричного розгрому збірної Росії.

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Натомість Португалія упустила перше місце в групі B на останніх секундах матчу проти Ірану, пропустивши вперед Іспанію. Тож в 1/8 фіналу вони змушені грати зі збірною Уругваю, а не зручнішими росіянами. 

Букмекери у цій парі не визначили явного фаворита. Більше шансів на перемогу має Уругвай. Однак їх перевага незначна. Так, у William Hill коефіцієнт на перемогу Уругваю 2,75, а на Португалію – 2,80. Нічия оцінена в 2,90.

Схожа ситуація і з командою, яка пройде у наступний раунд – 1,73 на Уругвай і 2,00 – на Португалію. 

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Ймовірність серії післяматчевих пенальті – 5,50.

У PariMatch коефіцієнт на перемогу Уругваю залишили такий же – 2,75. У той час як перемога Португалії оцінена дещо більше – 3,00. Нічия – 2,95.

При цьому прохід Португалії у чвертьфінал ті ж 2,00, а на Уругвай коефіцієнт 1,86.

Варто зазначити, що прохід Португалії в наступний раунд отримав 2,00 і в "Фаворит". Щодо Уругваю, то вихід південноамериканців у наступний раунд оцінено в 1,89.

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Щодо перемоги в основний час, то на Уругвай – 2,77, на Португалію – 2,98. Ймовірність того, що в основний час переможця не буде визначено – 3,00.

Матч між збірними Уругваю та Португалії відбудеться у суботу, 30 червня, о 21:00

Теги: Чемпіонат світу з футболу - 2018 Новини спорту ЧС 2018 – анонси та огляди матчів Чемпіонату світу з футболу 2018
Джерело: 24 Канал
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