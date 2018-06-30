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Уругвай – Португалія: відео голів та моментів матчу

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Уругвай – Португалія відео голів матчу Чемпіонату світу
Уругвай – Португалія відео голів матчу Чемпіонату світу / Getty images

У матчі 1/8 фіналу Чемпіонату світу з футболу між збірними Уругваю та Португалії першими повели у рахунку південноамериканці.

Вже на 7-й хвилині забитим м'ячем відзначився Едінсон Кавані, вивівши Уругвай вперед. 1:0.

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Рахунок у поєдинку португальцям вдалось зрівняти лише в середині другого тайму.

Гол за свою збірну на 55-й хвилині забив Пепе, вигравши верхову гру після подачі кутового. 1:1.

Проте недовго у грі утримувався паритет.

Вже через 7 хвилин – на 62-й хвилині – дубль на свій рахунок записав Едінсон Кавані. 2:1.

Раніше 30 червня визначився перший чвертьфіналіст ЧС-2018. Ним стала збірна Франції, яка у видовищному та надрезультативному матчі перемогла збірну Аргентини з рахунком 4:3. 

Саме з Францією у чвертьфіналі зійдеться переможець поєдинку Уругвай – Португалія.

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Теги: Чемпіонат світу з футболу - 2018 Новини спорту Португалія ЧС 2018 – відео голів матчів Чемпіонату світу з футболу 2018
Джерело: 24 Канал
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