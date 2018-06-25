Уругвай – Росія: анонс матчу Чемпіонату світу

Збірні Уругваю та Росії в очній зустрічі розіграють перше місце в групі А. Для обох команд це буде просто гра на престиж. Адже обидві забезпечили собі місце в плей-оф.

Збірні Уругваю та Росії у перших матчах обіграли своїх суперників. Однак Якщо Уругвай обмежився мінімальним перемогами, то Росія робила це з розмахом – розгром Саудівської Аравії та три голи у ворота Єгипту.

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Відтак цей матч – лише за престиж, за першу сходинку у групі. Великих переваг це не дає. Адже обидві команди виходять на представників групи B, де серед ймовірних претендентів збірні Іспанії та Португалії, а також Ірану, який має шанс зачепитися за плей-оф. Хто вийде з групи B – поки невідомо. Відтак з ким грати росіянам чи уругвайцям – іспанцями чи португальцями – теж не дуже принципово. Адже обидві європейські збірні є грандами, які можуть завдати чимало клопоту.

Для Росії цей матч престижу, адже команда грає на домашньому Чемпіонаті світу. Як світові політики не просили перенести Мундіаль з країни, яка захопила Крим та напала на Україну (а також збила пасажирський літак з 298 людьми на борту, отруїла колишнього російського шпигуна у Великобританії), у ФІФА не наважилися на такий крок. Тож Чемпіонат світу відбувається на території країни-агресора.

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Уругваю ж важливо виграти цей матч саме через не надто вдалий старт на Чемпіонаті світу. Мінімальні перемоги 1:0 над аутсайдерами групи – не те, що очікували над "селесте" на цьому турнірі. І це за наявності топ-форвардів попереду – Едісона Кавані та Луїса Суареса.

Однак, зважаючи на те, що обидві команди вже забезпечили собі вихід в плей-оф, гра може бути й не надто яскравою. Тренери вдадуться до ротації, щоб поберегти своїх головних гравців, самі ж футболісти теж можуть не продемонструвати бажання йти в жорсткі стики, щоб не отримати травму. Адже першочергове завдання виконано – вихід в 1/8 фіналу.