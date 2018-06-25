Уругвай впевнено переміг Росію на Чемпіонаті світу

Збірні Росії та Уругваю на Чемпіонаті світу у очній зустрічі розігрували перше місце в групі А. Уругвайці не зустріли в росіянах достойного суперника, впевнено розібравшись із ними ще у першому таймі. А в другому оформили розгром.

Всю гру можна було закінчувати вже після 36 хвилини. Саме тоді правий захисник Смольніков отримав другу жовту картку у матчі і залишив росіян у меншості. До цього часу вони вже програвали 2:0.

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Перший гол у цьому матчі на 10 хвилині – сукупність помилок росіян. Спочатку – Гадзінського, який сфолив перед своїм штрафний майданчиком. Після того – гравців, які стояли в стінці та воротаря Акінфєєва. Луїс Суарес пробив доволі просто – низом у правий від себе кут воріт повз стінку з гравців. Туди, де стояв воротар. Але росіянин помилився і пропустив гол.

Другий гол – це вже випадок. Після подачі з кутового пробивав Дієго Лаксальт. Росіянин Черишев невдало підставив одну зі своїх частин тіла під траєкторію польоту м'яча, і від нього той залетів у кут воріт. Автогол. Акінфєєв зі стрибком запізнився. На табло була тільки 23 хвилина.

Вже після того було вилучення Смольнікова. І третій гол у ворота росіян, але вже у другому таймі. Свій перший гол на цьому Мундіалі забив Едісон Кавані. На 90 хвилині після подачі з кутового головою пробив Дієго Годін, але воротар зумів відбити цей удар. Але якраз перед собою, куди кинулися добивати м'яч у ворота Суарес та Кавані. Саме останній зумів швидше завдати удар. Розгром Росії.

Уругвай – Росія 3:0

Голи: Суарес, 10, Черишев, 23 (авт), Кавані, 90

Попри поразку, Росія виходить в плей-оф. З другого місця.