Уругвай – Росія: прогноз на матч Чемпіонату світу

Уругвай у випадку перемоги над Росією на Чемпіонаті світу очолить групу A та вийде з квартету з першого місця. На думку букмекерів, більше шансів у південноамериканців, аніж у представників країни-агресора.

William Hill коефіцієнт на перемогу Уругваю приймає з коефіцієнтом 2,50. У той час як на Росію – 3,00. Такий же коефіцієнт і на нічию.

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Не вірять у перемогу росіян і у PariMatch. Букмекери віддають перевагу Уругваю. Їх перемога з коефіцієнтом 2,60, у той час як на Росію – 3,05.

Аналогічна ситуація в "Фаворит" – Уругвай повинен виграти цей матч. коефіцієнт їх перемоги 2,61. На Росію – 3,05.

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