Уругвай – Росія: відео голів та моментів матчу

Уругвай голи у ворота Росії на Чемпіонаті світу почав забивати з початку матчу. Перший – вже на 10-ій хвилині.

Гол забив Луїс Суарес. Юрій Гадзінський проти правил зіграв у півколі перед штрафним майданчиком проти суперника, і суддя призначив штрафний удар майже по центру воріт. Стінка з росіян виявилася зайвою, адже Суарес пробив у правий нижній кут воріт. Туди, де стояв Ігор Акінфєєв. Гол – його помилка.

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Гол у ворота збірної Росії

Другий гол у ворота росіян залетів від Дієго Лаксальта. Після подачі кутового гравець підхопив м'яч та пробив по воротах збірної Росії. Йому намагався завадити Денис Черишев, вле саме від нього м'яч полетів у кут воріт, куди кинувся Акінфєєв. Не дотягнувся. Гол згодом запишуть на Черишева як автогол.

Другий гол у ворота збірної Росії

А на 36 хвилині Юрій Смольников отримав другу жовту картку і залишив команду у меншості. Росіянам довелся проводити заміну – замість Черишева вийшов Маріо Фернандеш.