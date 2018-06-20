Уругвай – Саудівська Аравія: відео голів та моментів матчу

Збірна Уругваю першою забила у матчі проти Саудівської Аравії на Чемпіонаті світу. Відзначився Луїс Суарес.

Уругваєць скористався помилкою воротаря, який невдало зіграв на виході при подачі з кутового.

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Голкіпер Саудівської Аравії Аль-Оваїс не дотягнувся до м'яча, і Суарес ногою пробив після подачі вже по порожніх воротах

Гол Суареса у ворота Саудівської Аравії