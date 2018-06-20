Уругвай – Саудівська Аравія: відео голів та моментів матчу
Збірна Уругваю першою забила у матчі проти Саудівської Аравії на Чемпіонаті світу. Відзначився Луїс Суарес.
Уругваєць скористався помилкою воротаря, який невдало зіграв на виході при подачі з кутового.
Читайте також: Українець вибіг на поле під час матчу Росія – Саудівська Аравія на Чемпіонаті світу
Голкіпер Саудівської Аравії Аль-Оваїс не дотягнувся до м'яча, і Суарес ногою пробив після подачі вже по порожніх воротах
Гол Суареса у ворота Саудівської Аравії
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі