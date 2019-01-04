Уругвайський футболіст "Карпат" розповів про важку адаптацію в Україні

Уругвайський хавбек "Карпат" Кевін Мендес поділився враженнями від перебування у львівському клубі.

Зокрема уругваєць назвав 4 фактори, за яких йому було важко адаптуватися до умов проживання в Україні.

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Якщо говорити щиро, то мушу сказати, що адаптуватися в Україні було дуже важко. Я думаю, що тут є чотири фактори: мова, яка є доволі великим бар’єром; клімат також є важким, оскільки він дуже відрізняється від того, який на моїй батьківщині; культура також відрізняться від моєї рідної, та й футбол теж інший. Львів – дуже красиве й доволі велике місто. Тут є багато місць, де можна гарно провести час, а ще тут можна смачно поїсти,

– цитує Мендеса офіційний сайт "Карпат".

В поточному сезоні УПЛ Мендес провів 9 матчів, в яких відзначився одним асистом.

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