Уряд не зміг правильно скористатись карантинними обмеженнями, – експерт

Український економіст Павло Кухта заявив, що карантинні обмеження були необхідні для України і саме користуючись ними уряд мав можливість зробити життя українців кращим. Однак цей час використали неправильно.

Про це Кухта заявив в ефірі програми "Гуд найт Юкрейн" на 24 каналі та додав, що він підтримував впровадження карантинних обмежень.

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"З самого початку запровадження суворих карантинних обмежень, на мій погляд, було правильним адекватним рішенням, яке дало час, який уряд, на жаль, не використав у правильний спосіб", – пояснив експерт.

За його словами, йдеться зокрема про запровадження системи масового тестування та антикризову програму.

Не було запроваджено систему масового тестування, відповідно ми тепер не знаємо, що у нас відбувається. Не було запущено антикризову програму в економіці, відповідно карантин в нас зняли люди самі – у них закінчились гроші і вони вийшли на роботу,

– сказав Кухта.

Які наслідки карантину для української економіки

Голова Нацбанку Яків Смолій прогнозував 5% падіння економіки, а вже наступного року – вихід з кризи. Український економіст Павло Кухта з таким прогнозом погоджується, але сказав, що може завдати економіці більшої шкоди.

Якщо буде друга хвиля епідемії і знову карантинні заходи на кілька місяців – тоді падіння буде однозначно глибшим. Однак той сценарій, за яким ми йдемо зараз, виглядає реалістичним,

– сказав Кухта.

Чому уряд неправильно використав карантинний час: відео