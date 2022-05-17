Український уряд перебуває у постійному контакті з колегами з інших країн та міжнародними організаціями. Ведеться активна робота для збереження стабільної економічної ситуації в Україні, яка захищає цивілізований світ від російських окупантів.

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Допомога від Німеччини

Як повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, Німеччина надасть Україні 150 мільйонів євро. Відповідне рішення німецький Кабмін вже прийняв на засіданні, яке відбулося 17 травня.

Також повідомляється, що таким чином розмір фінансової допомоги Україні від Німеччини збільшиться до 300 мільйонів євро. Повідомляється, що усі ці кошти будуть одразу спрямовані на покриття пріоритетних соціальних видатків, а також першочергових потреб для відновлення України.

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Сполучені Штати Америки окрім ембарго на російську нафту пропонують країнам "великої сімки" запровадити мито на російські енергоносії. Це б дозволило зберегти дешеву російську нафту на ринку, але зменшити прибуток, які отримують окупанти. Кошти, отримані як мито, США пропонують спрямовувати на відновлення України.

Україна хоче отримувати від світу не просто окремі одиниці зброї, а їх органічну єдність. Це б неабияк збільшило ефективність наших військ у боротьбі з рашистами. Йдеться насамперед про засоби контрбатарейної боротьби, машини управління, БПЛА для наведення на цілі, засоби ППО / ПРО для прикриття.

Російське МЗС в особі Лаврова знову відзначилося гучними обвинуваченнями Заходу, мовляв, всі змовилися проти Росії та хочуть її знищити. Лавров спробував збрехати, що Україна не є суб'єктною, вигадав участь Лондона та Вашингтона у переговорах Росії та України. Також очільник російського МЗС ображений на Німеччину, яка не захотіла бути посіпакою окупантів та стала на бік України.

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