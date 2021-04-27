Прем'єр-міністр Денис Шмигаль розповів, що уряд сподівається на те, що компанії-постачальники газу влітку знизять ціни. Справа в тому, що знижувати ціну в межах річного тарифу дозволено, але заборонено підвищувати її.

Денис Шмигаль розповів, що влітку, коли ціна на газ на європейських хабах традиційно почне знижуватися, то в українських компаній з'явиться більше можливостей для зниження ціни.

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Про можливе зниження ціни на газ

Денис Шмигаль назвав головне завдання для уряду зараз – це "встановити зрозумілі, прозорі та справедливі правила на цьому ринку".

Для цього з 1 травня в Україні почне працювати так званий річний продукт. Це фіксована ціна на газ, яка буде діяти для українців наступні 12 місяців. Компанії не зможуть її підвищувати,

– розповів прем'єр.

Однак компанії можуть знижувати ціну в межах річного тарифу.

Тобто, влітку, коли ціна на газ на європейських хабах традиційно почне знижуватися, в українських компаній з'явиться більше можливостей для зниження ціни,

– вважає Шмигаль.

Також уряд очікує, що "Нафтогаз" та інші компанії влітку знизять ціни на річний продукт.

Як аргумент глава уряду навів зацікавленість компаній збільшувати або захищати свою частку на ринку та боротися за споживача.

"Саме конкуренція має підштовхнути газопостачальників знизити тарифи", – вважає прем'єр.

Денис Шмигаль додав, що річний продукт – це ринковий інструмент та європейська практика, яка дозволяє захистити споживачів від коливань ціни на газ. До того ж українці й надалі можуть обирати та змінювати постачальника за критеріями ціни та якості послуг.

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