Про це розповів представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук. Відповідне рішення ухвалили 25 листопада на засіданні уряду.

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Кабмін пропонує скасувати підсумкову атестацію у 2022/2023 навчальному році

Уряд пропонує скасувати підсумкову атестацію для випускників 2023 року

повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук. Відповідне рішення ухвалено сьогодні на засіданні уряду. Рішенням схвалено проєкт закону «Про внесення змін до деяких законів України щодо державної підсумкової атестації та вступної кампанії 2023 року». Раніше заступник міністра освіти та науки Андрій Вітренко пояснював: «Якщо дитина, наприклад, завершила 1-2-й клас за кордоном і хоче перейти до нас в Україну в третій, то вона буде зарахована до третього класу. Їй необхідно буде лише пройти оцінювання стосовно тих предметів, які вона не вивчала за кордоном (тобто українська мова, українська література), в залежності від рівня того класу, в який вона буде повертатися в Україні». Учні середньої та старшої школи для повернення до українських шкіл мають скласти або державну підсумкову атестацію (якщо це 9–11 клас), або річне оцінювання (якщо це середня школа).