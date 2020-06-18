Голова Мінекономіки Ігор Петрашко 17 червня підписав указ про звільнення виконувача обов'язків директора Державного підприємства "Укрспирт" Сергія Блескуна. А через кілька годин цей наказ скасував. Ймовірно, лише тому, що Блескун до 19 червня перебуває у відпустці, а в уряді про це не знали.

Про наказ щодо свого звільнення Сергій Блескун розповів виданню LIGA.net. Невдовзі стало відомо про скасування звільнення, а ще дещо згодом у фейсбуці Мінекономіки з'явилося пояснення ситуації.

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Звільнення Блескуна з Укрспирту

Міністр розвитку економіки, торгівлі й сільського господарства Ігор Петрашко звільнив Сергія Блескуна з посади виконувача обов'язків директора ДП "Укрспирт".

У відповідь на цю інформацію сам Блескун заявив, що з Петрашком навіть не спілкувався і взагалі – перебуває у відпустці.

Що цікаво, цього ж дня профільний комітет ВРУ погодив законопроєкт 3443 про перенесення початку приватизації спиртзаводів з 1 липня на 1 жовтня.

Скасування звільнення і пояснення уряду

Невдовзі після появи у ЗМІ інформації про звільнення Блескуна пресслужба Мінекономіки оприлюднила інший наказ: про скасування попереднього наказу про звільнення керівника Укрспирту, бо він перебуває у відпустці.

Ба більше, цим же документом міністерство зобов'язало керівника Уркспирту "забезпечити надалі завчасне надання Мінекономіки копій наказів про відпустки директора державного підприємства".

Чи означає це, що коли Блескун вийде з відпустки, його звільнять повторно – наразі не відомо. До слова, сам Блескун запевнив, що його відпустка з Мінекономіки була узгоджена.

Я про це ще до відпустки отримав письмове повідомлення. Тож це реально не смішно,

– заявив Блескун у коментарі LIGA.net.

Сергій Блескун перебуває на посаді з жовтня 2019, призначили його до Укрспирту рішенням міністра Милованова – тоді це ще був уряд Гончарука.



Укрспирт за 2019 рік отримав 40,3 мільйона гривень чистого прибутку, а це аж на 83% більше, ніж у 2018. За перший квартал 2020 року чистий прибуток ДП "Укрспирт" – 9,3 мільйона гривень, що на 151% перевищує показник за аналогічний період 2019 року.