Уряд за один день звільнив керівника Укрспирту і скасував це рішення: що відомо
Голова Мінекономіки Ігор Петрашко 17 червня підписав указ про звільнення виконувача обов'язків директора Державного підприємства "Укрспирт" Сергія Блескуна. А через кілька годин цей наказ скасував. Ймовірно, лише тому, що Блескун до 19 червня перебуває у відпустці, а в уряді про це не знали.
Про наказ щодо свого звільнення Сергій Блескун розповів виданню LIGA.net. Невдовзі стало відомо про скасування звільнення, а ще дещо згодом у фейсбуці Мінекономіки з'явилося пояснення ситуації.
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Звільнення Блескуна з Укрспирту
Міністр розвитку економіки, торгівлі й сільського господарства Ігор Петрашко звільнив Сергія Блескуна з посади виконувача обов'язків директора ДП "Укрспирт".
- У відповідь на цю інформацію сам Блескун заявив, що з Петрашком навіть не спілкувався і взагалі – перебуває у відпустці.
Що цікаво, цього ж дня профільний комітет ВРУ погодив законопроєкт 3443 про перенесення початку приватизації спиртзаводів з 1 липня на 1 жовтня.
Скасування звільнення і пояснення уряду
Невдовзі після появи у ЗМІ інформації про звільнення Блескуна пресслужба Мінекономіки оприлюднила інший наказ: про скасування попереднього наказу про звільнення керівника Укрспирту, бо він перебуває у відпустці.
Ба більше, цим же документом міністерство зобов'язало керівника Уркспирту "забезпечити надалі завчасне надання Мінекономіки копій наказів про відпустки директора державного підприємства".
Чи означає це, що коли Блескун вийде з відпустки, його звільнять повторно – наразі не відомо. До слова, сам Блескун запевнив, що його відпустка з Мінекономіки була узгоджена.
Я про це ще до відпустки отримав письмове повідомлення. Тож це реально не смішно,
– заявив Блескун у коментарі LIGA.net.