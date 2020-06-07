Кабінет Міністрів України змінив постанову ще 2006 року про посадові оклади чиновників міського та обласного самоврядування. Зокрема, зростуть посадові оклади мера Києва, голів обласних рад, районних рад, сільських голів тощо.

Кабмін змінив урядову постанову від 9 березня 2006 року. Відповідне рішення ухвалили ще 3 червня, постанова та нова схема посадових окладів опубліковані на "Урядовому порталі".

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Згідно зі змінами, посадові оклади чиновників зросли. Водночас уряд рекомендував місцевій владі виконувати цю постанову "у межах фондів заробітної плати, передбачених у кошторисах відповідних органів".

Найцікавіше про підвищені оклади чиновників: кому і на скільки

Посадовий оклад мера Києва та голови КМДА зросла з 17 тисяч 760 до 19 тисяч 360 гривень.

та голови КМДА зросла з 17 тисяч 760 до 19 тисяч 360 гривень. Таке ж збільшення стосується голів обласних рад .

. Перший заступник і секретар Київради – з 15,54 тисячі до 16,94 тисячі, інших заступників – з 13,88 до 15,16 тисячі.

– з 13,88 до 15,16 тисячі. Спеціалісти апарату теж отримуватимуть більше: раніше був оклад у 3,8 тисячі гривень, тепер буде 4,5 тисячі.

теж отримуватимуть більше: раніше був оклад у 3,8 тисячі гривень, тепер буде 4,5 тисячі. Оклади голів районних рад зросли з 14,27 тисячі до 15,52 тисячі.

Зросли також оклади місцевих, сільських та селищних голів, директорів департаментів у місцевих органах влади та інших чиновників.

Повний список оновлених посадових окладів чиновників: дивіться документ