Уряд Австрії не може вирішити, як йому діяти щодо Росії, – німецьке видання

Провідні австрійські політики висловлюють суперечливі заяви щодо подальшого розвитку відносин із Росією. Так, канцлер Австрії Себастьян Курц засуджує "російську агресію" на Донбасі, а глава австрійського МЗС Карін Кнайсль навпаки – вимагає від ЄС "реального співробітництва" з Москвою.

Про це пише Tagesspiegel.

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Видання нагадує, що 4 вересня в Києві на спільній прес-конференції з президентом України Петром Порошенком глава австрійського уряду Себастьян Курц зажадав "чіткої реакції на російську агресію" на сході Україні та висловив однозначну позицію щодо санкцій проти РФ. Крім того, він закликав Росію повернутися за стіл переговорів у рамках "нормандської четвірки".

Натомість його колега – міністр закордонних справ Австрії Карін Кнайсль – виступає за тіснішу співпрацю ЄС із Росією. Ця співпраця, на її думку, стосується в першу чергу "врегулювання конфліктів у Сирії, Ємені та на українському Донбасі". У своїй статті, опублікованій на сайті Die Welt, вона зазначає про важливість "усунення взаємної недовіри за допомогою реального співробітництва" між Росією та Австрією.

Видання нагадує, що Кнайсль запросила главу Кремля Володимира Путіна на своє весілля, яке відбулося 18 серпня. У Києві приїзд російського президента на весілля австрійського міністра викликав хвилю обурень. Правоконсервативний уряд у Відні, особливо Австрійська партія свободи, піддається постійній критиці у зв'язку із занадто очевидними симпатіями на адресу путінської Росії.



Володимир Путін на весіллі Карін Кнайсль в Австрії

Сама ж Кнайсль запевнила, що запрошення Путіна на її весілля ніяк не вплине на санкційну політику ЄС щодо Росії.

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