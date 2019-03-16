Уряд Бразилії дозволить іноземним компаніям видобувати уран на своїй території

Таким чином у Бразилії мають намір залучити до видобутку урану приватні компанії. Наразі цей сектор є монополією країни і здійснюється державною корпорацією Industrias Nucleares do Brasil.

Портал Mining зазначає, що для реалізації цієї ініціативи профільні відомства країни протягом двох років вели підготовку змін до національного законодавства, які після остаточного доопрацювання будуть направлені на розгляд в Національний конгрес.

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Міністр енергетики і гірничорудної промисловості Бразилії Бенту Албукерке заявив, що для країни у цій галузі все залишиться як і раніше, оскільки державна компанія INB, яка займаєтьсявидобутком урану, володіє усіма необхідними для цього технологіями.

Щодо законодавста, то Албукерке наголосив, що в контексті реалізації майбутніх змін уряд розраховує поліпшити ситуацію в сфері контролю за видобутком урану і тільки потім відкрити ринок розвідки та видобутку цього мінералу для потенційних інвесторів, в тому числі з-за кордону. Разом з тим політик заперечує можливість недержавної участі у виробництві ядерного палива навіть у майбутньому.

Цікаво, що до призначення міністром Албукерке служив у флоті, де очолював відомчу програму розвитку технологій та ядерної сфери, в рамках якої він курував у тому числі і будівництво атомних субмарин для ВМС Бразилії. Уже тоді він виступав за демонополізацію видобутку урану на користь приватних інвесторів.



Місця видобутку урану компанією Industrias Nucleares do Brasil у Бразилії