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      Уряд Естонії заявив, що має претензії до Росії: деталі конфлікту

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      Уряд Естонії заявив, що має претензії до Росії: деталі конфлікту
      Уряд Естонії заявив, що має претензії до Росії: деталі конфлікту / news.err.ee

      Міністр внутрішніх справ Естонії та лідер Консервативної народної партії Март Хельме наголосив, що Росія і досі не повернула Естонії 5,2% її території. Проте РФ не планує ані повертати землі, ані відшкодовувати збитки чи обговорювати це питання.

      У чому полягає суть конфлікту

      Як передає ERR, Март Хельме додав, що Естонія готова чекати вирішення територіальної суперечки так само терпляче, як Японія чекає на розв'язання питання щодо Курильських островів. Нагадаємо, країна сонця вже понад півстоліття намагається повернути захоплені Росією острови. 

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      До слова, естонський міністр не уточнив, про які саме території йдеться, однак російські ЗМІ переконують, що Хельме міг мати на увазі нині російські місто Івангород і частину Печорського району – зараз це частини Псковської та Ленінградської областей РФ.

      Як території Естонії опинилися у складі РФ

      В естонському місті Тарту Радянська Росія та Естонія підписали мирний договір. Він був укладений 1920 року після закінчення Естонської війни за незалежність та мав назву "Тартуський мир". Згідно з договором, Росія визнавала незалежність Естонії, віддавала їй усі естонські поселення, зокрема місто Нарву, волость Козе (зараз – частина Ленінградської області РФ) і Печорський край (зараз – частина Псковської області РФ).

      Росія відмовлялася від власності Російської держави, що була в Естонії, зобов'язувалася повернути евакуйоване з Естонії майно і поступалася Естонії 15 мільйонів золотих рублів, між державами було встановлено дипломатичні відносини. У жовтні 2018 року Естонія оцінила збитки від радянської окупації в 1,2 мільярда євро. 


      Міністр внутрішніх справ Естонії та лідер Консервативної народної партії Март Хельме

      Як відреагували в Росії

      Згідно з позицією російської влади, Тартуський мирний договір втратив свою силу після входження Естонії до складу Радянського Союзу, тому будь-які посилання до цього документу Москва розглядає як спроби висунути Росії територіальні претензії.

      Міністр внутрішніх справ Естонії зазначив, що країна не вступатиме у збройне протистояння з Росією, а буде розв'язувати питання суто дипломатичним шляхом.

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      Теги: Новини політики Естонія Новини Росії Японія ЗМІ Скандал
      Джерело: 24 канал
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