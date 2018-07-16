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Уряд Франції закриває представництво з торгівлі у Росії

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Уряд Франції закриває представництво з торгівлі у Росії
Уряд Франції закриває представництво з торгівлі у Росії / Фото з відкритих джерел

Французька влада вирішила закрити представництво з торгівлі та інвестицій посольства Франції бюро Business France у Російській Федерації.

Про це повідомляє прес-центр посольства Франції у Росії.

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Як зазначається, закрили представництво, бо російська влада не дозволила Business France функціонувати як частині дипустанови.

"Продовж останніх місяців умови здійснення Business France своєї діяльності в Росії значно погіршилися, зокрема, у зв’язку з незаконними арештами, накладеними на його банківський рахунок, незважаючи на те, що він захищений Віденською Конвенцією, а також з видворенням його директора, що володіє дипломатичним паспортом", – йдеться у повідомлені.

Теги: Новини Росії Новини Франції
Джерело: 24 Канал
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