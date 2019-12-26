Уряд Гончарука збільшує соціальну допомогу і знижує тарифи на опалення

Уряд Олексія Гончарука став першим в історії, який не підвищує тарифи для населення, а, навпаки, знижує.

Вже в грудні в своїх платіжках українці можуть отримати суми на 300-400 грн менше. Поступово підвищаться і соціальні стандарти. На це гроші в держбюджеті на 2020 рік закладені в повному обсязі. Більше того, Кабміну вдалося закрити заборгованість по зарплаті перед шахтарями та лікарями, яка була сформована ще за часів попередньої влади, та виділити на добудову "Охматдиту" рекордних 200 млн грн.

Тарифи пішли вниз. Результати соцопитування КМІС, проведеного наприкінці листопада, показали, що 75% українців не бачили успіхів нової влади у зниженні тарифів ЖКХ, а ще близько 14% витрачають більше половини доходу сім'ї на оплату комунальних послуг.

Декілька тижнів тому Володимир Зеленський поставив перед Урядом завдання знайти механізм зниження тарифів, бо, за словами президента, люди не можуть віддавати за комуналку до 70% своєї зарплати. Уряд рішення знайшов. Якраз напередодні Різдва Кабмін схвалив рішення про зменшення суми в платіжці за тепло на 30%. За словами Олексія Гончарука, вже в грудні українці можуть отримати в своїй платіжці на 300-400 грн менше.

Уряд Олексія Гончарука перший в історії, який не підвищує тарифи для населення, а, навпаки, знижує. До того ж, за словами експертів, питання тут ще й в прогнозованості політики влади в цілому, і уряду зокрема. "Минають перші три місяці роботи Кабміну Гончарука. Зменшені тарифи під ялинку збережуть кошти домогосподарств, що приємно", – зазначив у себе в Facebook політолог Володимир Цибулько.

Також Уряд виділить рекордних 6 млрд грн в рамках нової програми модернізації тепломереж, бо рівень втрат в деяких українських містах сягає 70-80%. За словами Олексія Гончарука, ми просто опалюємо повітря. Тому в планах уряду вже наступного року модернізувати щонайменше тисячу будинків у десяти пілотних містах.

Підвищення зарплат і пенсій. Уряд у повному обсязі профінансує всі захищені статті видатків, до яких входять пенсії, зарплати та інші соціальні виплати. Гроші в держбюджеті на 2020 рік, який підтримала Верховна Рада та підписав президент, на це передбачені.

Окрім того, хоч і не набагато, але все ж зросте: мінімальна пенсія з 1638 до 1769 грн, прожитковий мінімум – з 2027 до 2189 грн, і мінімальна зарплата – з 3723 до 4723 грн. Проте, за словами прем’єр-міністра Олексія Гончарука, уряд ставить перед собою амбітне завдання підвищити прожитковий мінімум до 4251 грн, що автоматично потягне за собою підвищення щонайменше на 50% мінімальної зарплати та пенсії.

Також з 2020 року підвищать соціальну допомогу для дітей-сиріт з 2 до 2,5 прожиткових мінімумів, а це понад 1000 грн в місяць на одну дитину, та дітей з інвалідністю, які виховуються у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях – з 2 до 3,5 прожиткових мінімумів, що додатково понад 3000 грн в місяць. Збільшать на 30% і розмір грошового забезпечення батькам вихователям і прийомним батькам на кожну дитину-вихованця або прийомну дитину.

Окрім того, вперше в історії на безпеку і оборону в держбюджеті-2020 закладено рекордних 5,4% ВВП. На соціальну адаптацію ветеранів АТО/ООС, а також будівництво і придбання житла військовослужбовцям направлять в два рази більше, ніж в минулому році, – більше 250 млн грн. Також для ветеранів буде діяти спеціальна пільгова програма придбання житла під 3% річних на 20 років.

У 2020 році на 9% зростуть зарплати освітян. До прикладу, оклад молодого вчителя збільшиться з 5,4 до 5,9 тис. грн на місяць, а зарплата вчителя зі стажем 30 років – з 8,18 до 8,9 тис. грн на місяць. Зростуть і зарплати лікарів, яких не торкнулася перша хвиля медичної реформи. Для цього уряд ще наприкінці листопада схвалив Програму медичних гарантій за принципом «гроші йдуть за пацієнтом», якою розширив кількість фінансованих державою медичних послуг. Тепер за рахунок коштів держбюджету буде повністю покриватися лікування дітей до 16 років і пологи, послуги профільного лікаря, до якого направив сімейний лікар, і медична реабілітація.

В уряді кажуть, що підвищили б зарплати ще більше, якби не борги по заробітним платам, сформовані ще за попередньої влади. Через величезну заборгованість, а цифра сягнула майже 1,5 млрд грн, яку треба було терміново погасити, уряд не зміг спрямувати більше коштів на підвищення зарплат вчителям, лікарям і шахтарям. До того ж, з держбюджету на добудову багатостраждальної лікарні "Охматдит" виділили рекордних 200 млн грн. Проте, за словами членів Кабінету міністрів, у разі успішної легалізації грального бізнесу, видобутку бурштину та відкриття ринку землі, відповідні рішення уряду не забаряться.