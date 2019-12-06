Уряд хоче спростити процес отримання пенсій на окупованих територіях: що про це відомо

Наприкінці листопада Верховна Рада зареєструвала законопроєкт, який має врегулювати питання щодо виплати пенсій мешканцям тимчасово окупованих територій. Однак не всі схвально оцінюють такі кроки української влади.

Найбільше нарікань викликає той факт, що жителі одночасно отримують пенсії і від України, і від окупаційної влади так званих Д/ЛНР.

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Ініціаторами законопроєкту стали 17 народних депутатів з різних фракцій. Згідно з новим офіційним документом, щоб отримати пенсію, жителям окупованих територій не потрібно буде пред'являти довідку про статус переселенця.

В результаті ми повернемося до практики всіх цивілізованих країн, де громадян не дискримінують лише тому, що вони потрапили в епіцентр конфлікту та стали його жертвами,

– зазначив нардеп Дмитро Лубінець.



Дмитро Лубінець

Основним положенням у законопроєкті є розмежування довідки про статус переселенця і механізму виплати тим, хто проживає на окупованих територіях.

Юристка громадського холдингу "Група впливу" Марія Красненко пояснює, що жителям тепер потрібно буде щопівроку виїжджати задля того, щоб пройти ідентифікацію своєї особи.

Де будуть відбуватися виплати пенсій

Безпосередньо на окупованій території мешканці не зможуть отримувати пенсії. За словами голови парламентського комітету з питань соціальної політики Галини Третьякової, забрати виплати пенсінери зможуть тільки на підконтрольній Україні території.



Що перебачає законопроєкт №2083-Д / Фото ВР

Перевірка наявності російських паспортів

В уряді зазначили, що не будуть перевірити, чи мають мешканці тимчасово окупованих територій російські паспорти, та чи отримують вони пенсії від окупаційної влади.

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Експерт Олег Рибачук зазначив, що влада йде на такий крок з метою отримання політичних балів перед зустріччю в Нормандському форматі.

Зараз мешканці приїжджають, отримують пенсії в Україні, і отримують в рублях від Росії, але чисто політично Україні важливо підтвердити готовність при умові, що українська влада повернеться на ці території,

– прокоментував політичний експерт.

Наразі законопроєкт знаходиться на стадії обговорення. Однак чимало експертів сумнівається, що він набере необхідну кількість голосів, навіть незважаючи на монобільшість.

Як зараз відбуваються виплати пенсій на окупованих територіях?Задля уникнення зловживань, у 2016 році Україна прийняла рішення про більш жорсткі правила отримання пенсій для переселенців. Видачу грошей здійснювали через рахунки та мережу "Ощадбанку". Також було встановлену систему верифікації через електронні пенсійні посвідчення. Крім цього, пенсіонери втрачали свої виплати, якщо більше двох місяців вони були відсутніми на територіях, підконтрольних Україні.



Це призвело до того, що мешканці окупованої частини Донбасу приїжджали на підконтрольну Україні територію. Вони ставали на облік, отримували пенсію і поверталися назад в ОРДЛО.