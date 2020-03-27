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      Уряд хоче урізати надбавки лікарям та вчителям

      -
      Урізання бюджету 2020 / Пресслужба Кабміну

      Уряд запропонував парламенту скоротити доходи держбюджету на понад 100 мільярдів гривень через спалах Covid-19. Серед них й надбавки вчителям та лікарям.

      Про це в ефірі 24 каналу розповіла депутатка партії "Слуга народу" Ольга Висилевська-Смаглюк. Також сказала, що закінчила аналізувати оновлений проєкт бюджет, бо вчора він був ще інший.

      До слова Депутати відхилили пропозиції уряду Шмигаля щодо урізання бюджету: документ

      "З того законопроєкту, який ми встигли проаналізувати, то урізають ті статті, які, на мій погляд, не потрібно урізати. Це проведення земельної реформи, проведення аудиту земель, урізання оплати вчителям та медикам, за яку ми проголосували в антикоронавірусному законі, і вже є чинним. Тобто 200% оплати лікарям прибираються. Це повний дисонанс", – заявила депутатка.

      Більше про це Медпрацівникам, які лікують хворих на коронавірус, отримають 200% надбавки до зарплати

      За її словами, наразі позиція уряду незрозуміла. Через це подала свої зауваження та правки, якщо вони не будуть враховані, то вона не зможе підтримати цей бюджет.

      Ольга Висилевська-Смаглюк про урізання бюджету: відео

      Що ще планують урізати в бюджеті

      • Повністю урізати програми розвитку освіти;
      • Скасувати підтримку національного кінематографа, театрів, Українського інституту книги;
      • Зменшити фінансування дорожніх робіт майже на 8 мільярдів гривень;
      • Урізати витрати на спорт, включаючи осіб з інвалідністю.

      Проєкт уряду щодо скорочення статей бюджету

       

      Автор: Юлія Гілей
      Теги: Новини освіти Освіта Коронавірус COVID-19 Новини України Слуга народу Зарплата Гроші Бюджет 2020 Кабінет Міністрів України Верховна Рада
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