Уряд хоче урізати надбавки лікарям та вчителям

Уряд запропонував парламенту скоротити доходи держбюджету на понад 100 мільярдів гривень через спалах Covid-19. Серед них й надбавки вчителям та лікарям.

Про це в ефірі 24 каналу розповіла депутатка партії "Слуга народу" Ольга Висилевська-Смаглюк. Також сказала, що закінчила аналізувати оновлений проєкт бюджет, бо вчора він був ще інший.

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"З того законопроєкту, який ми встигли проаналізувати, то урізають ті статті, які, на мій погляд, не потрібно урізати. Це проведення земельної реформи, проведення аудиту земель, урізання оплати вчителям та медикам, за яку ми проголосували в антикоронавірусному законі, і вже є чинним. Тобто 200% оплати лікарям прибираються. Це повний дисонанс", – заявила депутатка.

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За її словами, наразі позиція уряду незрозуміла. Через це подала свої зауваження та правки, якщо вони не будуть враховані, то вона не зможе підтримати цей бюджет.

Ольга Висилевська-Смаглюк про урізання бюджету: відео

Що ще планують урізати в бюджеті

Повністю урізати програми розвитку освіти;

Скасувати підтримку національного кінематографа, театрів, Українського інституту книги;

Зменшити фінансування дорожніх робіт майже на 8 мільярдів гривень;

Урізати витрати на спорт, включаючи осіб з інвалідністю.

Проєкт уряду щодо скорочення статей бюджету