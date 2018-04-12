Уряд і президент роблять багато, щоб зупинити трудову міграцію, – екс-міністр економіки

За словами Данилишина, найбільш важливі стимули для українців залишатися в Україні – це створення робочих місць, залучення інвестицій.

Українська влада докладає зусиль, щоб зупинити процес виїзду українців за кордон у пошуках роботи, але разом з тим, трудова міграція – процес світового масштабу, заявив в ефірі телеканалу "112 Україна" голова ради Нацбанку України і екс-міністр економіки України Богдан Данилишин.

За словами Данилишина, найбільш важливі стимули для українців залишатися в Україні – це створення робочих місць, залучення інвестицій.

"Я знаю, що багато робить і уряд, і президент України, щоб створювати відповідні умови для праці в Україні. Тобто залучати сюди інвестиції, створювати робочі місця, підвищувати продуктивність праці. Це нелегкий процес. Я згоден з тим, що багато хто мене будуть звинувачувати, що це в даний час неможливо", – заявив Данилишин.

Разом з тим, за словами екс-міністра, процес трудової міграції хоч і не є позитивним для економіки, але не обмежується Україною.

"Сам факт, що кваліфіковані люди їдуть з України, звичайно, звужує можливості нашої економіки та зменшує можливості для економічного зростання. Це факт. На жаль, ця тенденція не тільки в Україні, вона скрізь. Як в народі кажуть: риба шукає, де глибше, а людина – де краще. Люди їдуть в Польщу, поляки їдуть до Британії і далі. Тобто трудова міграція – це об'єктивний процес", – повідомив глава ради Нацбанку України.