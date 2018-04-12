17:09
12 квіт 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
8°C
11°C 5°C
  • п'ятниця
    19°C 7°C
  • субота
    17°C 7°C
  • неділя
    21°C 10°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ВІЙНА У СИРІЇ МАРК ЦУКЕРБЕРГ ВІЙНА НА ДОНБАСІ САНКЦІЇ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Операція
Вєсті Кремля
22:01, 11 квітня
Вєсті.UA. Блатний Гройсман. Переможець Вілкул
Вєсті.UA
20:56, 11 квітня
Корупційні схеми медуніверситету імені Богомольця: викриття махінацій
ЦРУ
09:30, 11 квітня
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 березня
Згадати Все. Базарна естетика дев’яностих
Згадати все
20:38, 9 квітня
Телеканал новин 24 Новини Новини економіки
ВІЙНА У СИРІЇ МАРК ЦУКЕРБЕРГ ВІЙНА НА ДОНБАСІ САНКЦІЇ

Уряд і президент роблять багато, щоб зупинити трудову міграцію, – екс-міністр економіки

159 Читать новость на русском
Богдан Данилишин
Богдан Данилишин / rudenko.kiev.ua

За словами Данилишина, найбільш важливі стимули для українців залишатися в Україні – це створення робочих місць, залучення інвестицій.

Українська влада докладає зусиль, щоб зупинити процес виїзду українців за кордон у пошуках роботи, але разом з тим, трудова міграція – процес світового масштабу, заявив в ефірі телеканалу "112 Україна" голова ради Нацбанку України і екс-міністр економіки України Богдан Данилишин.

За словами Данилишина, найбільш важливі стимули для українців залишатися в Україні – це створення робочих місць, залучення інвестицій.

"Я знаю, що багато робить і уряд, і президент України, щоб створювати відповідні умови для праці в Україні. Тобто залучати сюди інвестиції, створювати робочі місця, підвищувати продуктивність праці. Це нелегкий процес. Я згоден з тим, що багато хто мене будуть звинувачувати, що це в даний час неможливо", – заявив Данилишин.

Разом з тим, за словами екс-міністра, процес трудової міграції хоч і не є позитивним для економіки, але не обмежується Україною.

"Сам факт, що кваліфіковані люди їдуть з України, звичайно, звужує можливості нашої економіки та зменшує можливості для економічного зростання. Це факт. На жаль, ця тенденція не тільки в Україні, вона скрізь. Як в народі кажуть: риба шукає, де глибше, а людина – де краще. Люди їдуть в Польщу, поляки їдуть до Британії і далі. Тобто трудова міграція – це об'єктивний процес", – повідомив глава ради Нацбанку України.

Теги: Міністерство економічного розвитку і торгівлі НБУ
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Путин оказался в положении цугцванга: каждое его действие ведет к постоянному ухудшению
сьогодні, 17:01 Путин оказался в положении цугцванга: каждое его действие ведет к постоянному ухудшению
Семен Кабакаєв 458
День космонавтики: Путівник Галактикою
сьогодні, 09:15 День космонавтики: Путівник Галактикою
Американські вчені заявили про прорив у лікуванні раку
сьогодні, 14:38 Американські вчені заявили про прорив у лікуванні раку
2809
Дорж Бату: Космос набагато ближчий, ніж ми думаємо
сьогодні, 16:01 Дорж Бату: Космос набагато ближчий, ніж ми думаємо
Євгенія Мазур 1084
Почему PayPal, IKEA, Apple и другие не хотят заходить на рынок Украины
сьогодні, 15:00 Почему PayPal, IKEA, Apple и другие не хотят заходить на рынок Украины
Ілля Кенігштейн 1304
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук