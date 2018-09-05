Уряд має організувати табори для людей, які хочуть перечекати катастрофу в Криму, – експерт

Після екологічної катастрофи у Криму, на Херсонщині у дітей з’явилася дуже дивна алергія. Відтак з Армянська евакуювали велику кількість людей. Тому уряд повинен допомогти українським громадянам, які вимушені жити на окупованих територіях.

Про це повідомив в ефірі 24 каналу ветеран АТО, керівник фонду "Мир і Ко" Мирослав Гай.

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За його словами з РФ щодня приходить інформація про різні катастрофи. У Москві часто трапляються пожежі, зокрема, і в Кемерово, де загинуло сотні дітей. Їх просто закрили у кінотеатрі в торговому центрі. Також робітник МКС заклеїв дірку клеєм, коли ж її запустили – стався витік повітря.

Окупанти перетворюють Крим на військову базу. Спостерігається мілітаризація Криму. За останні 2 роки велику кількість техніки перекинули в Крим. Зокрема, туди були переведені нові комплекти ПВО. Я не думаю, що викидень сірки і кислотні хмари якось пов'язане з бажанням обезлюдити Крим. Однак, окупаційна адміністрація не в змозі впоратися з тими завданнями, які стоять на півострові,

– зазначив Гай.

Він також заявив про те, що у Росії накопичуються системні помилки, які призводять до катастроф та людських жертв.

Крим до України рано чи пізно повернеться, однак яким саме – велике питання,

– наголосив експерт.