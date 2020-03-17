Уряд моніторить наявність продуктів у магазинах: що відомо

Мінекономіки кожних два дні перевіряє наявність продуктів харчування у магазинах. Пріоритет – забезпечити комфортний перебіг карантину для українців та достатню кількість товарів на полицях магазинів.

Відомство робить зріз по торговельних мережах та опитує ритейлерів щодо наявності харчів та товарів першої необхідності. Про це у фейсбуці повідомив заступник міністра економіки Тарас Висоцький.

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Для нас є пріоритетом забезпечити комфортний перебіг карантину для українців та гарантувати їм продовольчу безпеку,

– зазначив Висоцький.

Тому міністерство кожних два дні контролює ситуацію у магазинах по всій країні.

Перевіряють такі продукти харчування:

борошно пшеничне вищого сорту, хліб з цього борошна, хліб з борошна пшеничного I сорту, хліб житньо-пшеничний;

макаронні вироби (вермішель з борошна пшеничного вищого сорту);

крупи гречані, рис;

яловичина I категорії, свинина, сало, птиця, ковбаса варена I сорту;

молоко жирністю 2,5%, сметана жирністю 20%, сир м'який, масло;

яйця курячі;

цукор-пісок;

олія соняшникова;

картопля;

сіль.

Заступник міністра також нагадав, що закон щодо протидії коронавірусу, який прийняла Рада, зобов’язує забезпечити контроль за цінами на лікарські засоби, товари медичного призначення та соціально значущі товари.

Важливо! На позачерговому засіданні 17 березня Рада ухвалила законопроєкт про внесення змін до деяких законодавчих актів України, аби зупинити поширення коронавірусу.

Основне про карантин в Україні

В Україні по всій території оголосили карантин на три тижні – з 12 березня до 3 квітня 2020 року. Не працюватимуть навчальні заклади, не будуть проводити спортивні змагання за участі глядачів.

– з 12 березня до 3 квітня 2020 року. Не працюватимуть навчальні заклади, не будуть проводити спортивні змагання за участі глядачів. Українцям рекомендують працювати дистанційно, уникати людних місць та не виходити на вулицю без потреби.

16 березня Україна закрила кордон для іноземців, а з 17 березня припинила авіасполучення .

Тимчасово зупиняють залізничні, авіа- та автобусні міжміські та міжобласні пасажирські перевезення.

З 17 березня не працюватиме метро у Києві, Харкові та Дніпрі.

у Києві, Харкові та Дніпрі. Наразі в Україні зафіксували 7 випадків зараження коронавірусом.



Які обмеження запровадять в Україні через коронавірус / Інфографіка 24 каналу