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      Уряд не планує сприяти заробітчанам повернутися на роботу за кордоном: Шмигаль пояснив причини

      -
      Денис Шмигаль / Кабінет Міністрів України

      Після запровадження карантину в європейських країнах, свої роботи втратили близько 2 мільйонів українців. Вони були змушені повернутися до України. Тепер же, навіть якщо для них буде роботи закордоном, уряд не планує сприяти їм у виїзді закордон.

      Відповідну ідею озвучив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль в інтерв'ю РБК-Україна.

      До слова Коли очікувати відкриття кордонів в Україні: пояснення прем'єр-міністра Шмигаля

      Проблема з українськими заробітчанами

      Для початку варто відзначити, що з 27 березня Україна повністю закрила свої кордони для пасажирських перевезень. До цього з 17 березня було обмежене міжнародне пасажирське авіа-, залізничне та автобусне сполучення.

      На час карантину в Україну повернулося близько 2 мільйонів наших громадян, які перебували на заробітках і приїхали через втрату роботи.

      "Ми цих людей ідентифікуємо у якості надзвичайно кваліфікованої, навченої в Європі робочої сили, яка має високу продуктивність, хорошу технологічну, професійну підготовку. Це люди, які були б, напевно, дуже корисними для розвитку економіки всередині держави. Тож, очевидно, треба їх зберегти", – відзначив Денис Шмигаль.

      Водночас В Україні щодня з’являється 6 тисяч безробітних

      Як уряд планує залишити українців вдома

      "У першу чергу, ми говоримо про створення нових робочих місць, а, в другу чергу, паралельно, про те, що ми будемо кредитувати малий і середній бізнес під дуже вигідні умови. З мінімальною відсотковою ставкою на тривалий термін і з можливим відтермінуванням виплати тіла кредиту, щоб це був дійсно такий початковий кредит. Називаємо цю програму "Нові гроші" і зараз працюємо над нею і з Мінекономіки, і з банкірами", – розповів Денис Шмигаль.

      А якщо європейські роботодавці захочуть самі українських працівників?

      Деякі роботодавці в Європі потребують сезонних працівників. Серед них, наприклад, аграрії в Англії. Вони організували чартерні рейси для таких працівників.

      "Але в нас, фактично, закритий кордон. Ми хочемо спробувати залишити людей в Україні, і докладемо для цього максимум зусиль. В Україні також повно роботи. І тому перемовин про те, щоб вивезти кудись людей на роботи ми не вели й не ведемо. Ні на офіційному, ні на неофіційному рівні. Навіть на рівні між приватними компаніями мені не відомо про таке", – переконаний прем'єр-міністр.

      А як щодо різниці рівня зарплат в Україні ат Європі?

      "Тому, хто заробляв за кордоном тисячі євро, ми не можемо виплатити тисячі", – зізнався очільник уряду.

      До слова Хто може отримати допомогу по безробіттю під час карантину: деталі

      Однак Денис Шмигаль переконаний, що якщо різниця в зарплаті складе 300-400 євро між тим, що можна заробити в Європі та Україні, то українці не поїдуть закордон на роботу.

      "Це такий психологічний розрив. Те, що витрачається на проживання, власне утримання там і так далі. Тому їм краще отримувати 600 умовних одиниць вдома, ніж 1000 умовних одиниць десь на заробітках", – переконаний Денис Шмигаль.

      А яку роботу запропонують українцям вдома?

      Як приклад прем'єр-міністр навів робочі місця у "Великій будові".

      "За нашими розрахунками, це близько 170 тисяч робочих місць тільки в сфері дорожнього будівництва, яке буде вже в цьому році. Звичайно, там вже багато людей працює, але, за розрахунками дорожників, при вкладених 80 мільярдах гривень в цю сферу, це додатково 20 тисяч додаткових основних робочих місць. Це тільки в цій сфері, а ще близько 150 тисяч супутніх", – розповів Денис Шмигаль.

      Решта людей мали б піти працювати у малий та середній бізнес, на який і планують видавати кредити.

      Автор: Ігор Саджениця
      Теги: Карантин в Україні 2020 Заробітчани Кабінет Міністрів України Денис Шмигаль Новини України Новини політики
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