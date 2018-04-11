19:27
11 квіт 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
12°C
23°C 7°C
  • четвер
    16°C 9°C
  • п'ятниця
    16°C 9°C
  • субота
    16°C 5°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
МАРК ЦУКЕРБЕРГ ВІЙНА НА ДОНБАСІ САНКЦІЇ ВІЙНА У СИРІЇ АЛЖИР
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Удар натівського чобота. Дивний пам'ятник Гагаріну
Вєсті Кремля
23:37, 10 квітня
Вєсті.UA. Великодні гранати Савченко. Радикальне рішення Ляшка
Вєсті.UA
20:32, 10 квітня
Корупційні схеми медуніверситету імені Богомольця: викриття махінацій
ЦРУ
09:30, сьогодні
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 березня
Згадати Все. Базарна естетика дев’яностих
Згадати все
20:38, 9 квітня
Телеканал новин 24 Новини Інтернет
МАРК ЦУКЕРБЕРГ ВІЙНА НА ДОНБАСІ САНКЦІЇ ВІЙНА У СИРІЇ АЛЖИР

Уряд Німеччини підозрює Росію в нападі на комп'ютерні мережі уряду

54 Читать новость на русском
Уряд Німеччини підозрює Росію в нападі на комп'ютерні мережі уряду
Уряд Німеччини підозрює Росію в нападі на комп'ютерні мережі уряду / Фото з вільних джерел

У німецькому Відомстві з охорони конституції побачили російський слід у скоєному кібернападі на комп'ютерні мережі уряду ФРН.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

Фахівці Федерального відомства з охорони конституції вважають, що за скоєнням кібернападів на комп'ютерні мережі німецького уряду стояла саме Росія. Таку інформацію повідомив керівник відомства Ганс-Ґеорґ Маассен.

Читайте також: Фахівці виявили вірус в оновленні відомого додатку WhatsApp

"Ми оцінюємо це як кібератаку російського походження", – наголосив Маассен.

Керівник німецької спецслужби, яка займається контррозвідувальною діяльністю, наголосив, що у таких випадках не може бути ідеальної 100% точності при встановленні справжнього винуватця кіберзлочину. Не можна виключати й того, що хакери мали намір створити враження, що справжній організатор кібератак походить з Росії. Попри це Маасен говорить про "високу ймовірність" щодо російського сліду в цьому кібернападі.

Так само голова спецслужби ще раз нагадав, що сама кібератака не завдала практично жодної шкоди. Факт скоєння цього кібернападу виявили в лютому цього року.

Теги: Новини Росії Інтернет Техно Кібербезпека Хакерська атака хакери
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук