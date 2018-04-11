Уряд Німеччини підозрює Росію в нападі на комп'ютерні мережі уряду

У німецькому Відомстві з охорони конституції побачили російський слід у скоєному кібернападі на комп'ютерні мережі уряду ФРН.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

Фахівці Федерального відомства з охорони конституції вважають, що за скоєнням кібернападів на комп'ютерні мережі німецького уряду стояла саме Росія. Таку інформацію повідомив керівник відомства Ганс-Ґеорґ Маассен.

Читайте також: Фахівці виявили вірус в оновленні відомого додатку WhatsApp

"Ми оцінюємо це як кібератаку російського походження", – наголосив Маассен.

Керівник німецької спецслужби, яка займається контррозвідувальною діяльністю, наголосив, що у таких випадках не може бути ідеальної 100% точності при встановленні справжнього винуватця кіберзлочину. Не можна виключати й того, що хакери мали намір створити враження, що справжній організатор кібератак походить з Росії. Попри це Маасен говорить про "високу ймовірність" щодо російського сліду в цьому кібернападі.

Так само голова спецслужби ще раз нагадав, що сама кібератака не завдала практично жодної шкоди. Факт скоєння цього кібернападу виявили в лютому цього року.